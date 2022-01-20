Tarkan’dan Sezen Aksu’ya destek: Candır, canımızdır

Pop sanatçısı Tarkan, şarkısında yer alan sözlerden dolayı hedef gösterilen şarkıcı Sezen Aksu’ya destek verdi: “Şarkıları ve varlığıyla bu topraklarda vicdanın, kalbin sesi olmuş, ülkemizin en büyük değerlerindendir. Candır, canımızdır o.”

Fotoğraf: Instagram

‘Minik serçe’ lakaplı Aksu’nun 2017’de çıkardığı ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısının sözleri, Aksu’nun 31 Aralık 2021’de şarkıyı sosyal medyadan yeniden paylaşmasının ardından gündeme gelmişti. Şarkıdaki ‘Binmişiz bir alamete / Gidiyoruz kıyamete / Selam söyIeyin o cahil / Havva ile Ademe’ sözleri nedeniyle Aksu hakkında suç duyurusunda bile bulunulmuştu.

Ünlü sanatçıyı Diyanet İşleri Başkanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Memleket Partisi milletvekilleri hedef gösterirken Milli Beka Hareketi üyeleri evinin önünde toplanmıştı.

Tarkan, Instagram paylaşımında Aksu’yla geçmişte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetti: “Son günlerde kendisine yapılan haksızlık, saygısızlık ve ayıp hiç bir zaman unutulmayacak, tarihe yazılacaktır. Bugünün tbt’si de Sezen’le yıllar önce gittiğimiz Tayland tatilinde herkesi ekip baş başa gezip tozduğumuz, eğlendiğimiz, tanınmadan özgürlüğün tadını çıkardığımız unutulmaz anlardan olsun.”