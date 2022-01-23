Çelik, Kabaş’ın sözlerini ‘Erdoğan’a nefret söylemi’ olarak gördü

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘cumhurbaşkanına yönelik nefret söylemine destek verenleri’ hedef aldığı bir mesaj paylaştı.

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE 1’deki programda, “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” dedikten sonra önceki gece gözaltına alınmış ve dün tutuklanmıştı.

Kabaş, tutuklama kararı veren İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde şunları söylemişti: “Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim, toplumu kucaklayan, birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim.”

Çelik, Twitter hesabındaki paylaşımda, şunları kaydetti:

“Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete yatırım yapanlardır. Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline yatırım yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor.”