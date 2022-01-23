Gazeteci Sedef Kabaş’ı tutuklayan hakim kıdemsizmiş; Kavala’yı da tutuklamış

Gazeteci Sedef Kabaş’ı ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklayan İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem Ertem’in Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) belirlediği dört yıllık kıdem şartını taşımadığı ve iş insanı Osman Kavala’yı ‘casusluk’tan tutuklayan hakim olduğu ortaya çıktı.

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Kabaş, TELE 1’deki programda şu ifadeleri kullanmıştı: “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur.”

Bu sözlerin ardından hakkında soruşturma başlatılan gazeteci aynı günün gece yarısı gözaltına alınmış, dün ise tutuklanmıştı.

Tutuklama kararının gerekçesinde ‘kuvvetli suç şüphesi, kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması, bu nedenle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı, bu doğrultuda tutuklama tedbirinin ölçülü olacağı’ savunuldu.

İnsan Hakları Eylem Planı’na aykırı

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği tutuklama kararının altında ise Hakim Furkan Bilgehan Ertem’in adı yer aldı. Ertem’in sicil numarası, yargıya son dönemde alınan hakim ve savcılara verilen numaralara işaret ediyor.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Hakim Ertem’in kıdemsiz bir hakim olduğunu ortaya çıktı. Furkan Bilgehan Ertem, Ankara Hakim adayıyken 19 Mart 2018 tarihinde HSK’nın yaptığı kura kararnamesiyle İstanbul Hakimliği’ne atandı.

2008’de Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ertem, 2012’den itibaren avukatlık yapmaya başladı. Hakim adaylığı sınavını kazanan Ertem, 2018’de ilk olarak İstanbul 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine getirildi. Ertem, bu görevde bir yıl dahi kalmadan 10 Temmuz 2019 tarihinde çıkarılan müstemir yetki kararnamesiyle İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hakimi oldu.

Oysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2 Mart 2021 tarihinde açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nda sulh ceza hakimliğine yapılacak yetkilendirmelerde asgari kıdem şartı getirileceği vurgulanmıştı. Planda, sulh ceza hakimliklerinin, idari yaptırım kararlarına karşı yapılan başvurularda ihtisaslaşmaları sağlanacağı ifade edilmişti.

HSK, bu kapsamda 21 Ocak 2022’de Resmi Gazete üzerinden ‘Sulh Ceza Hakimlerinin Kıdem Şartına İlişkin İlke Kararı’ yayımladı. Bu karar kapsamında İstanbul ve Ankara’nın aralarında bulunduğu ‘birinci bölgede’ görev yapan sulh ceza hakimleri için bu bölgede dört yıl görev yapma şartı getirildi. Ancak Ertem, şu an İstanbul’da üç yıl 10 ay üç gündür görev yapıyor. Bu ilke kararı uyarınca Ertem’in sulh ceza hakimi olarak görev yapmaması gerekiyor.

HSK’nın şimdi ilk yetki kararnamesinde dört yılı doldurmayan Ertem’i görevden alıp almayacağı bilinmiyor.

Kavala’yı da tutuklamış

Sedef Kabaş hakkında tutuklama kararını veren Ertem aynı zamanda 9 Mart 2020 tarihinde iş insanı, insan hakları aktivisti Osman Kavala hakkında ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçlamasıyla tutuklama kararı veren hakim.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Kavala hakkında 18 Şubat 2020 tarihinde Gezi davasında tüm suçlardan beraat kararı vermişti. Cezaevinden tahliye edilen Kavala, ring aracının içerisindeyken gözaltına alınmış ve 15 Temmuz darbe girişimi suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı. Bu kararın ardından Kavala, savcılık tarafından bu kez casusluk iddiasıyla tutuklamaya sevk edilmişti. Hakim Ertem’in casusluktan verdiği tutuklama kararıyla Kavala, üçüncü kez tutuklanmış oldu. Bu tutuklama kararının ardından İstanbul başsavcılığı, Kavala hakkında iddianame düzenledi. Kavala, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanıyor.

Kabaş, ifadesinde Takvim gazetesinin hedef göstermesini anlattı

DW Türkçe’nin aktardığına göre Kabaş, ifadesinde bu konuşmayı yaptığı programın üzerinden bir hafta geçtiğini, ancak Takvim gazetesinde 20 Aralık’ta yayınlanınca yeniden gündem olduğunu belirterek şunları ifade etti: “Bunun ardından yüzlerce insan bana tehdit, hakaret ve lince başlayınca ben de atasözünü sosyal medya hesabımdan paylaştım. Hiçbir kişi ve kurumu hedef göstermedim. Konuşmamın bütününde genel olarak düşük üslubu eleştiriyorum. Türkiye’deki toplumun düşük bir üslupla konuşmaya başladığını eleştiriyorum. Ve, tam tersi hakarete, küfre gerek yok diyorum. İnsanlar tartışabilir ama bunları belli düzeyde, saygı çerçevesinde yapar. Hiciv, ironi kullanabilir ancak hakaret edemezler. Benim konuşmam tam tersi hakaret ve küfür edenlere yönelik yaptığım bir eleştiri konuşmasıdır. sayın cumhurbaşkanı dahil kimseyi hedef alarak söylemedim. Kaldı ki kimseye hakaret etmedim.”

Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz ise müvekkili gözaltındayken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, “Hak ettiği karşılığı bulacaktır” şeklinde paylaşım yapmasını eleştirdi. Gül’ün kendisine bağlı savcısını baskı altına almak ve etkilemek amacıyla suç işlediğini belirten Poyraz, bu konuda yasal yollara başvuracaklarını ifade etti.