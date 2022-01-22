Tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş, ifadesinde ne dedi?

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturmasında tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın ifadesi ve savcılık sevk yazısı ortaya çıktı.

Kabaş, TELE 1’deki programda şu ifadeleri kullanmıştı: “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur.”

Bu sözlerin ardından hakkında soruşturma başlatılan gazeteci dün gece yarısı gözaltına alınmış, bugün ise tutuklanmıştı.

AA’nın haberine göre Kabaş’a tutuklama talep eden savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, gazetecinin cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği söz ve beyanların; ‘içeriği, niteliği, vasıf ve mahiyetinin cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici mahiyette olduğu’ savunuldu.

Kabaş’ın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtilen yazıda, Kabaş’ın sözlerinin niteliği, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması istendi.

‘Atasözünü değiştirerek söyledim’

Kabaş, tutuklama kararı veren İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde şunları söyledi: “Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim, toplumu kucaklayan, birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim.”

Mahkeme, kararında, sözlerin TV’de sarf edilmiş olmasıyla ‘suçun nitelikli hale geldiğini’ belirtti.