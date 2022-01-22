Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan gazeteci ve yazar Sedef Kabaş tutuklandı.

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Kabaş, TELE 1’deki programda şu ifadeleri kullanmıştı: “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur.”

Gazetecinin konuşmalarıyla ilgili inceleme başlatan Anadolu başsavcılığı, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma açtı.

AA’nın aktardığına göre soruşturmada güvenlik şube müdürlüğüne, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, ayrıca Kabaş’ın adres bilgilerinin tespit edilerek savunmasının alınması yönünde talimat verildi.

Savcılık, Kabaş’ın ifadesinin alınmasının ardından savcılığa bilgi verilmesi talimatını da verdi.

Gece saatlerinde gözaltı

Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02:00 sıralarında Kabaş’ın Sarıyer’deki evine giderek gözaltına aldı.

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Kabaş’ın iki avukatının da emniyet müdürlüğüne gitti.

Kabaş emniyetteki işlemlerin ardından saat 14:00 sıralarında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

Gazeteci, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahkeme de tutuklama kararı çıktı.

Bakan Gül: Adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kabaş’ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak “Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır” dedi.

Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) January 22, 2022

RTÜK de inceleme başlatacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’se, Twitter hesabı üzerinden kanala inceleme başlatılacağını şu ifadelerle duyurdu: “TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın sayın cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk üst kurul toplantısında kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

TELE 1 yayın kuruluşunda,

Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 21, 2022

Kabaş, ifadesini tekrarladı

Kabaş, soruşturma haberi sonrası Twitter hesabı üzerinden programdaki ifadelerini tekrarladı: “‘Öküz saraya çıkınca kral olmaz. Ama saray ahır olur.’ Çerkes atasözü.”