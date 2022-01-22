Kılıçdaroğlu ve Akşener’den Sedef Kabaş’a destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması başlatılan gazeteci Sedef Kabaş’a destek verdi.

CHP lideri, Twitter’dan şunları yazdı: “Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı. Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir.”

Akşener ise şu ifadeleri kullandı: “Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye… Ama az kaldı, hiç merak etmeyin. Bu zihniyet gidecek, Türkiye’ye yeniden adalet gelecek.”

İYİ Parti lideri, ‘#Sedefkabasyalnızdeğildir’ etiketini de kullandı.

Ne olmuştu?

‘Minik serçe’ lakaplı Aksu’nun 2017’de çıkardığı ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısının sözleri, Aksu’nun 31 Aralık 2021’de şarkıyı sosyal medyadan yeniden paylaşmasının ardından gündeme gelmişti.

Şarkıdaki ‘Binmişiz bir alamete / Gidiyoruz kıyamete / Selam söyIeyin o cahil / Havva ile Ademe’ sözleri nedeniyle Aksu hakkında suç duyurusunda bile bulunulmuştu.

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında ise TELE 1’deki sözleri nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması başlatılmıştı.