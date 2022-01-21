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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan camide konuştu: Adem efendimize uzanan dilleri koparmak görevimiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son günlerde hedef haline gelen Sezen Aksu tartışmasında topa girdi: “Hz. Adem efendimize uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir.”

Fotoğraf: AA

Aksu’nun 2017’de çıkardığı ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısının sözleri, Aksu’nun 31 Aralık 2021’de şarkıyı sosyal medyadan yeniden paylaşmasının ardından gündeme gelmişti.


Şarkıdaki ‘Binmişiz bir alamete / Gidiyoruz kıyamete / Selam söyleyin o cahil / Havva ile Ademe’ sözleri nedeniyle Aksu Twitter kullanıcıları sanatçıya hakaret ve tehditler yağdırmış, hakkında suç duyurusunda bile bulunulmuştu.

Independent Türkçe’nin haberine göre Büyük Çamlıca Camisi’nde cuma namazının ardından cemaate konuşma yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Hakaretlerin biri bin para. Bütün bunlar karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak da bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek görevimizdir.”

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