Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sezen Aksu: 47 yıldır yazıyorum… Yazmaya da devam edeceğim

Son günlerde bir şarkısı nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu, sessizliğini bozdu. Aksu, “Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum… Yazmaya da devam edeceğim” dedi.

Aksu, resmi Facebook sayfasından yayınladığı açıklamasında, 2010’daki ‘Hop dedik’ şarkısını yanı sıra, 21 Ocak’ta kaleme aldığı yeni şarkısı ‘Avcı’ şarkısının sözlerini de paylaştı.


Aksu’nun paylaşımı şöyle:

“Merhaba, Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.

Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.

Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz.

Mesela 2010’da şu şarkıyı yazmışım:

HOP DEDİK

O ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi?
Harcanan hayatlar bunlar
Vermişler ateşe yedi düveli
Hababam kaynıyo’ kazanlar

Hadi buyurun, biz gönüllüyüz
İple çekiyoruz vaktimizi
Kim en günahsızsa gelsin
Gelsin ilk o vursun bizi

Dizilmişler bi’ de dizi dizi
Hiçbirinde yok tek bi’ yara izi
Ateşe de yürürüz evelallah
Aşk yaksın yakacaksa bizi

Hadi siz düşünün, top bizde
Mangal gibi yürek çok bizde
Alevere dalavere yok bizde
‘Yok’ dedik, ‘Yok’ dedik

Kırılıp dökülüyoruz lakin
Direniyoruz sakin sakin
E siz de dilinize biraz hâkim
‘Hop’ dedik, ‘Hop’ dedik

Ya seyirci ya yanansın
Ortası yok, sınanansın
Ya emniyet şeridinde
Ya uçurtmaya uyansın

Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.

AVCI

Sen beni üzemezsin
Zaten çok üzgünüm
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Ben avım sen avcı
Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin
Dilimi ezemezsin
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Kim yolcu kim hancı
Dur bakalım…

Beni öldüremezsin
Sesim, sazım, sözüm var benim
Ben derken ben herkesim

Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim.”

‘Minik serçe’ lakaplı Aksu’nun 2017’de çıkardığı ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısının sözleri, Aksu’nun 31 Aralık 2021’de şarkıyı sosyal medyadan yeniden paylaşmasının ardından gündeme gelmişti.

Şarkıdaki ‘Binmişiz bir alamete / Gidiyoruz kıyamete / Selam söyIeyin o cahil / Havva ile Ademe’ sözleri nedeniyle Aksu hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Büyük Çamlıca Camisi’nde cuma namazı sonrası cemaate hitap ederken isim vermeden “Hz. Adem efendimize uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” demişti.

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