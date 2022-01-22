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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Aksu ve Kabaş tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Sezen Aksu’nun hedefe konması ve gazeteci Sedef Kabaş’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

CHP lideri, Twitter’dan şunları yazdı: “Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı. Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir.”


Ne olmuştu?

‘Minik serçe’ lakaplı Aksu’nun 2017’de çıkardığı ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısının sözleri, Aksu’nun 31 Aralık 2021’de şarkıyı sosyal medyadan yeniden paylaşmasının ardından gündeme gelmişti.

Şarkıdaki ‘Binmişiz bir alamete / Gidiyoruz kıyamete / Selam söyIeyin o cahil / Havva ile Ademe’ sözleri nedeniyle Aksu hakkında suç duyurusunda bile bulunulmuştu.

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında ise TELE 1’deki sözleri nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması başlatılmıştı.

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