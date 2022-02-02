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Yaramazlara biraz batar!

Sedef Kabaş için AYM’ye başvuru

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) tedbir ve öncelik talepli bireysel başvuruda bulunuldu.

Fotoğraf: AA

Kabaş, 14 Ocak’ta katıldığı TELE 1’deki programda, “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” dedikten sonra önceki gece gözaltına alınmış ve ertesi gün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı.


Bilişim hukuku uzmanı ve İfade Özgürlüğü Derneği yöneticisi Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in Twitter üzerinden aktardığına göre İfade Özgürlüğü Derneği hukuk ekibi ve Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz’ın hazırladığı başvuruyu hukukçu akademisyen Kerem Altıparmak elden AYM’ye sundu.

Akdeniz’in aktardığına göre başvuruda şunlar talep edildi:

  • Kabaş’ın ‘tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi ve başvurunun öncelikli olarak pilot dava usulüne göre incelenmesi’
  • Tutuklama kararıyla Anayasa’nın 19’uncu maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 5/1 ile 5/1-c maddelerinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğinin tespit edilmesi
  • Kabaş’ın Anayasa’nın 26 ve 28’inci maddeleri ile AİHS’nin 10’uncu maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğünün ve Anayasanın 19, 26 ve 28’inci maddeleriyle bağlantılı olarak 14’üncü Maddesinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi

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