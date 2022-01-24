RTÜK’ten Tele1 ve Fox TV’ye ceza: Lisans iptaline kadar gidebilir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın konuk olduğu Tele1’in Demokrasi Arenası’na beş hafta program durdurma ve yüzde 5 para cezası, ana haber sunucusu Selçuk Tepeli’nin açıklamaları nedeniyle de Fox TV’ye de yüzde 3 para cezası verildi.

RTÜK, iktidarı eleştirmeye karşı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, geçen hafta Tepeli’nin bültende iktidara yaptığı eleştirilerle ilgili bir video kaydı paylaşarak şunları yazmıştı: “Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. Fox ana haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır.”

Tele1’deki programda “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” sözlerini kullanması sonrası gazeteci Kabaş tutuklanmış, kanal hakkında da inceleme başlatılmıştı.

RTÜK olağanüstü toplandı

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “RTÜK, Sedef Kabaş’ın sözleriyle ‘toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’ iddiasıyla Tele1’e yüzde 5 idari para, beş kez de program durdurma cezası verdi. Uğur Dündar’ın RTÜK Başkanı Şahin’i eleştirmesi nedeniyle de yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla hükmedildi” dedi.

TELE1 ekranı kararabilir

Taşçı ayrıca “RTÜK kararı uyarınca Demokrasi Arenası programı beş kez yayınlanamayacak. Program bir aylığına kapatılmış oldu! Aynı dönemde Uğur Dündar da ne Tele1’de ne de başkaca bir kanalda program yapabilecek” dedi.

Taşçı’ya göre Tele1 bu yıl içinde yasanın 8/1/b bendinden bir ceza daha alırsa bu kez yayın 10 gün boyunca durdurulacak, RTÜK’ün belirlediği yayınları yapacak. Eğer kanal üçüncü kez aynı maddeden ceza alırsa lisansı iptal edilecek. Yani fişi çekilecek ve kanalın ekranı tamamen karartılacak.

Tepeli’nin eleştirileri nedeniyle de Fox TV’ye ‘toplumda özgür kanaat oluşmasını’ engellediği iddiasıyla yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi. Karar oy çokluğuyla alındı.

Taşçı, iki kanala verilen cezaların toplamının 6 milyon lira olduğunu duyurdu.

RTÜK, 2021 yılında ‘muhalif’ kanallara toplamda 21,5 milyon liralık ceza kesmişti.