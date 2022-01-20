RTÜK’ten Selçuk Tepeli’ye inceleme

İBB’ye bağlı AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü, “Esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor. Bu seferki biraz daha kuvvetli, yaklaşık dört-beş gün etkili olacağı söyleniyor, hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor” dedi.