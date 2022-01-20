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Yaramazlara biraz batar!

RTÜK’ten Selçuk Tepeli’ye inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ebubekir Şahin, FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Sıklıkla iktidarın güdümünde olmayan kanallara ceza veren RTÜK, Tepeli’nin haber bültenindeki bir yorumu nedeniyle harekete geçti.


Şahin, Tepeli’nin bültende söyledikleriyle ilgili bir video kaydı paylaşarak şunları yazdı: “Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır.”

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