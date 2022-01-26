Gazeteci Kabaş’ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanan Sedef Kabaş’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Kabaş’ın 14 Ocak’taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten soruşturma başlatmıştı.

Kabaş, TELE 1’deki programda şu ifadeleri kullanmıştı: “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur.”

AA’nın aktardığına göre Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz tarafından dün nöbetçi İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan itiraz dilekçesi, bu mahkeme tarafından değerlendirilerek karara bağlandı.

Kabaş’ın avukatı, müvekkilinin tutuklanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ve anayasaya aykırı olduğunu belirttiği dilekçesinde, Kabaş’ın tahliye edilmesinin hukuki bir zorunluluk olduğunu kaydetmişti.

İtiraz dilekçesinde, belgeye dayanmadan bir kişi hakkında ‘kaçacak’, ‘saklanacak‘ gibi asılsız iddialarda bulunmanın da iftira ve hakaret niteliği taşıdığı savunularak, Kabaş’ın cumhurbaşkanına hakaret kastıyla bir söz söylemediği belirtilmişti. Soruşturma evrakının incelenmesi sonucunda, Kabaş’ın avukatının dilekçesinde belirttiği itirazların yerinde olmadığını belirten mahkeme, suçun nitelikli haliyle alenen işlenmiş olduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğu ve şüpheli hakkında benzer suçtan daha önce de yargılama yapıldığına dikkati çekti.

İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı kanaatine varıldığını bildiren mahkeme, tutukluluğa itirazın reddine karar verdi.

Daha önce de dava açılmıştı

Kabaş hakkında, 7 Mayıs 2018’de Twitter’dan Erdoğan’a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle aynı suçtan dava açılmıştı.

Anadolu 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi, 30 Mayıs 2019’da Kabaş’ı ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Kabaş’ın yargılama sürecinde pişmanlık gösterdiği ve tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğu gerekçesiyle hapis cezasının ertelenmesine karar vermişti.