Kabaş’ın tutukluluğuna itiraz: Bakan Gül yargıyı etkiledi

‘Cumhurbaşkanına haraket’ten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, müvekkili Kabaş’ın tahliye edilmesi talebiyle nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Hakimliği’ne itiraz dilekçesi verdi. Dilekçede, gözaltı süresinde Twitter hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ‘yargıyı etkilemeye teşebbüs etme’ suçunu işlediği savunuldu.

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Gazeteci Sedef Kabaş, 14 Ocak’ta katıldığı TELE 1’deki programda, “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” dedikten sonra önceki gece gözaltına alınmış ve ertesi gün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın aktardığına göre Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, haftanın ilk iş gününde tutuklama kararına itiraz etti. Nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne verilen dilekçede, Kabaş’ın tahliye edilmesi istendi.

Dilekçede, Kabaş’ın tutuklanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına, Anayasa ve yasalara açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

‘Bakan Gül yargıya telkinde bulundu’

Dilekçede, Kabaş’ın emniyetteki işlemleri sürerken Bakan Gül’ün “Adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır” diye paylaşım yaptığına işaret edildi.

Bakanın bu paylaşımıyla AİHS’in 6’ıncı maddesinde düzenlenen ‘adil yargılanma hakkı’ kuralını açıkça ihlal ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi: “Adalet Bakanı olan ve aynı zamanda hakim ve savcıların bağlı olduğu HSK’nın (Hâkimler ve Savcılar Kurulu) başında bulunan Abdulhamit Gül, Twitter’daki bu paylaşımıyla hem Anayasayı ve hem de AİHS’ni açıkça ihlal ederek müvekkilem Sedef Kabaş’ın tutuklanması yönünde hakim ve savcılara tavsiye ve telkinde bulunmuştur.”

Dilekçede, DW Türkçe’nin Kabaş’ı tutuklayan hakimin Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun dört yıl kıdem şartını taşımadığına ilişkin haberine de atıf yapılarak “HSK’nın belirlediği kıdem şartını taşımayan bu hakimin yaptığı işlemler keenlemyekün (yok hükmünde) olup müvekkilem hakkında tahliye kararı verilmesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı

‘AİHM kararına aykırı’

AİHM’in Türkiye/Şorli davasında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklama kararı verilmesinin ‘AİHS’nin ruhuna aykırı’ bulduğu kararına işaret edilen dilekçede, bu kararın Türkiye yargısı için bağlayıcı mahiyette olduğunu vurguladı.

İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama kararının gerekçesi olarak Kabaş’ın kaçma ve saklanma ihtimalini göstermesinin de eleştirildiği dilekçede şunlar kaydedildi: “Mahkemeler ihtimal hesabıyla değil, belgeyle karar verir ve gerekçesinde de hangi belgeye dayandığını gösterir. HSK’nın belirlediği kıdem şartını taşımayan hakim Furkan Bilgehan Ertem müvekkilemin kaçacağını veya saklanacağını hangi belgeye istinaden iddia etmektedir? Belgeye dayanmadan bir kişi hakkında ‘kaçacak, saklanacak’ gibi asılsız iddialarda bulunmak iftira ve hakaret suçunu oluşturmaktadır.”

Kabaş’ın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ kastıyla bir söz söylemediği de vurgulanan dilekçede şöyle devam edildi: “Ancak, müvekkilemin sözlerinden büyük bir zorlama ile suç oluşturulmak istenmektedir. Bu isnat ve iddialarla insanlar hakkında soruşturmalar, davalar açılması ve hatta mahkumiyet kararları verilmesi fikir hürriyetinin, ifade hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğurur ki; demokratik hukuk devletinde kabulü mümkün değildir.”

Dilekçede, Kabaş’ın bakmakla yükümlü olduğu ve özel eğitim gerektiren 12 yaşında bir oğlu bulunduğu belirtilerek “Müvekkilemin böyle hukuksuz tutuklanması nedeniyle çocuğu cezalandırılmaktadır” denildi.

Kabaş: Öğrendim ki yalnız değilim

Bunun yanında tutuklu gazeteci Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak şunları kaydetti: “Öğrendim ki yalnız değilim… Biliyorum ki, örgütlü mezalimin en büyük kabusu iyilerin dayanışması, direnişi ve cesaretidir.”