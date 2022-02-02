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Yaramazlara biraz batar!

AKP’den Sedef Kabaş çıkışı: CHP nefret söylemiyle kendini ayrıştıramadı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’nin ‘nefret söylemiyle kendisini ayrıştıramadığını’ söyledi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’li milletvekilleriyle bir araya gelmesinin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.


AKP sözcüsü, CHP’li heyetin ‘cumhurbaşkanına hakaret’ gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ı cezaevinde ziyaret etmesini eleştirdi.

Çelik şunları kaydetti: “O milletvekilleri ‘Evet biz muhalefet ediyoruz ama kimse kimseye hakaret etmemelidir’ deselerdi, CHP nefret söylemiyle kendisini ayrıştıracaktı. CHP nefret söylemiyle kendini ayrıştıramadı.”

Çelik, terörle mücadele harekatları zamanı ‘kara propaganda merkezleri’nin hemen çalışmaya başladığını belirterek “Bu harekatlar tamamen hem ülkemizi tehdit eden, hem de kardeş ve komşu ülkelerimizin topraklarında bulunmaması gereken örgütlere yöneliktir” dedi.

‘Türkiye istisnai konumda’

Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretine dair bilgiler veren AKP sözcüsü, cumhurbaşkanının Ukrayna ve Rusya’yla konuşan bir lider olduğunu vurguladı.

Sağduyulu diplomasinin yürütülmediğini ve gerilimin arttığını belirten Çelik, şu ifadeyi kullandı: “Mesele Rusya-Ukrayna meselesi olmaktan uzağa taşındı. Mesele Rusya-AB, Rusya-NATO, Rusya-ABD arasında gerilime dönüştü. Burada hem Türkiye’nin Rusya’yla yakın ilişkisi olması, hem cumhurbaşkanımızın sayın Putin’le yakın ilişkileri olması hem de NATO üyesi olması nedeniyle Türkiye istisnai bir konuma sahip.”

Ermenistan’la ‘normalleşme’ konusunda ‘Ermeni diasporasının iki ülkenin ilişkilerini zehirlediğini’ savunan AKP sözcüsü, diplomasinin gücünün Türkiye tarafından gösterildiğini, görüşmelerle ‘Türkiye’nin barış devleti olduğunu ortaya koyduğunu’ dile getirdi.

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