Tutuklu gazeteci Sedef Kabaş’a 12 yıl 10 aya kadar hapis talebi

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na hakaret’ten 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edildi.

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Kabaş, 14 Ocak’ta katıldığı TELE 1’deki ‘Demokrasi Arenası’ isimli programda, “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” dedikten sonra önceki gece gözaltına alınmış ve ertesi gün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise, söz konusu program ve sunucusu gazeteci Uğur Dündar için geçici yayın yasağı ile para cezası vermişti.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Sedef Kabaş hakkında ‘zincirleme şekilde cumhurbaşkanına hakaret’ten bir yıl beş ay 15 günden sekiz yıl iki aya kadar hapis talep edilirken, aynı programda Soylu ve Karaismailoğlu hakkındaki görüşleri nedeniyle de ‘görüntülü iletiyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ten iki yıl dört aydan dört yıl sekiz aya kadar hapsi istendi.