‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sedef Kabaş ve Fırat Sakar’a 250 bin TL’lik dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklu gazeteci Sedef Kabaş ve TELE 1’in bağlı olduğu ABC Radyo, Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar’a 250 bin TL’lik tazminat davası açtı.

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Kabaş, 14 Ocak’ta katıldığı TELE 1’deki ‘Demokrasi Arenası’ isimli programda, “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” dedikten sonra önceki gece gözaltına alınmış ve ertesi gün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı.

Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’ın İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçe kabul edildi.

Dilekçede, 250 bin liralık manevi tazminatın, programın yayınlandığı 14 Ocak’tan itibaren yasal faiziyle Kabaş ve Sakar’dan tazmin edilmesi istendi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), söz konusu program ve sunucusu gazeteci Uğur Dündar için geçici yayın yasağı ve para cezası vermişti.