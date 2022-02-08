Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sedef Kabaş ve Fırat Sakar’a 250 bin TL’lik dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklu gazeteci Sedef Kabaş ve TELE 1’in bağlı olduğu ABC Radyo, Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar’a 250 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Görsel: Youtube

Kabaş, 14 Ocak’ta katıldığı TELE 1’deki ‘Demokrasi Arenası’ isimli programda, “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” dedikten sonra önceki gece gözaltına alınmış ve ertesi gün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı.


Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’ın İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçe kabul edildi.

Dilekçede, 250 bin liralık manevi tazminatın, programın yayınlandığı 14 Ocak’tan itibaren yasal faiziyle Kabaş ve Sakar’dan tazmin edilmesi istendi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), söz konusu program ve sunucusu gazeteci Uğur Dündar için geçici yayın yasağı ve para cezası vermişti.

Sedef Kabaş için AYM’ye başvuru

AKP’den Sedef Kabaş çıkışı: CHP nefret söylemiyle kendini ayrıştıramadı

Gazeteci Kabaş’ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Kabaş’ın tutukluluğuna itiraz: Bakan Gül yargıyı etkiledi

RTÜK’ten Tele1 ve Fox TV’ye ceza: Lisans iptaline kadar gidebilir

Akşener: İktidarın amacı Sezen Aksu ve Sedef Kabaş üzerinden halkı korkutmak

TBB’den sonra İstanbul Barosu’ndan Sedef Kabaş tepkisi: Tutuklama adeta bir ön infaz yöntemine dönüştürüldü

Çelik, Kabaş’ın sözlerini ‘Erdoğan’a nefret söylemi’ olarak gördü

Gazeteci Sedef Kabaş’ı tutuklayan hakim kıdemsizmiş; Kavala’yı da tutuklamış

Kılıçdaroğlu ve Akşener’den Sedef Kabaş’a destek

Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı

SON HABERLER

Sağlık çalışanları bugün g(ö)revde

Hekiminden ebesine, eczacısından veterinere, laborantından yardımcı personele kamu sağlık çalışanları, ekonomik ve özlük hakları için bugün yurt çapında iş bırakma eylemi yaptı. Meslek örgütlerinin ‘g(ö)rev’ dediği eyleme, hasta ve yakınları da destek verdi.