Akşam Postası / 15 Kasım 2021

Osman Kavala ‘Aramızda’

Sanatçı Ateş Alpar işadamı Osman Kavala’nın dört yıldır hukuksuz biçimde tutuklu bulunmasına dikkat çekmek için İstanbul sokaklarında bir performans gerçekleştirdi.

Demirtaş’tan Türkiye soluna dokuz soru

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye soluna dokuz soru sordu.

Otogaza bir zam daha

Otogaza yarından (16 Kasım) itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş zam geldi.

Yeneroğlu’na göre Arınç da ‘gidişattan endişeli’

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, AKP’li Bülent Arınç’la görüşmesi sonrası ”Hukuksuzlukların artık sıradanlaştığı noktasında benimle aynı düşündüğü kanaatini edindim” dedi.

İSİG yılın ilk 10 ayında en az 1853 iş cinayeti tespit etti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporuna göre ekim ayında en az 165, yılın ilk 10 ayında ise en az 1853 işçi iş cinayeti sonucunda hayatını kaybetti.

Başak Cengiz’in katiline ne olacak?

Prof. Dr. Fatih Öncü, Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakında nasıl bir süreç işleyeceğini anlattı: “Zanlı üç hafta boyunca psikolojik ve laboratuvar testleriyle sıkı gözlem altında tutulacak. Bu süre sonunda sağlık kurulu bir rapor yazar.”

Kasanın fiyatı içindeki limonu geçti

Adana’da limonun kilosu 25 kuruşa düşerek sevkiyat sırasında kullanılan kasadan daha ucuz hale geldi. Kabzımallar Odası başkanı düşük fiyat nedeniyle ağaçların kesilmeye başladığını söyledi ve uyardı: “Bir iki yıl sonra limonu dolarla almaya başlayacağız.”

CHP raporu: Türkiye pandemide en çok ölüm görülen 7’inci ülke

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 21 kentte bulaşıcı hastalıktan ölenlerin sayısının, Covid-19 nedenli ölüm sayısından yaklaşık 3 bin fazla olduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul ‘Garanti’ rüzgarıyla rekorda

İspanyol BBVA’nın Garanti’de kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar vermesi, Borsa İstanbul’da rekor getirdi. Bankacılık endeksinde prim yüzde 10’a ulaşırken, haber dolar/TL’de de harekete neden oldu.

İşveren sendikası asgari ücretteki verginin azaltılmasını istedi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), hem patronlar hem de işçiler için baskıyı azaltacak tek formülün maaşlardaki vergiyi düşürmek olduğunu bildirdi.

Çarklar dönmüyor: Konut satışları düşüşte

Ekimde satılan konut sayısı, eylüle göre de yüzde 6,6 azaldı. Ocak-ekim döneminde inşaat sektörünün çarklarının dönmesi adına kritik önem taşıyan sıfır konut satışları ve ipotekli konut satışları da düşüşte.

‘Elmalı davası’nda karar: Üç sanığa da beraat

Antalya’da görülen ‘Elmalı davası’nda yargılanan anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ve S.C.G., ‘cinsel istismar’ ve ‘eziyet’ suçlamalarından beraat etti.

Kılıçdaroğlu ‘Sessiz kalmayacağım’ deyip harekete geçti: TOBB başkanıyla görüşecek

Enerji fiyatlarına yapılan zamları eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işletmeleri korumak için neler yapılabileceğini konuşmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’yla görüşeceğini duyurdu.

Bütçe eylülden sonra ekimde de açık verdi

Ağustosta fazla veren bütçe, eylülden sonra ekim ayında da açık verdi. Merkezi yönetim bütçe açığı ekimde 17,4 milyar TL olurken faiz dışı bütçe açığı ise 3,1 milyar TL.

AKP, kendisine karşı: 50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor” dedi.

Türk Eczacılar Birliği: İlaç yokluğu gün geçtikçe derinleşiyor

Türk Eczacılar Birliği, bulunamayan ilaç sayısının her geçen gün arttığını belirtti ve uyardı: “Ciddi bir ilaç yokluğu içerisindeyiz ve bu tablo gün geçtikçe derinleşiyor. Bizi hastalarımızla karşı karşıya getirmeyin.”

Binmelik değil yatırımlık: Parası olmayan bile sıraya girip, karla araç satma peşinde

Küresel çip krizinin yanı sıra Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon, otomotiv piyasasında tüm dengeleri değiştirdi.

Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan öldü

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan öldü.

Kamu kasasından iktidara yakın elektrik şirketlerine 14,4 milyar TL ödenmiş

Son 10 yılda kamunun kasasından sadece 10 elektrik şirketine 14,4 milyar TL ödendiği ortaya çıktı. Bu paranın 5,3 milyar TL’lik kısmı muhalefet tarafından ‘beşli çete’ olarak adlandırılan şirketlere gitti.