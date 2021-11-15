Haiti devlet başkanına suikastten aranan zanlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

İspanyol BBVA’nın Garanti’de kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar vermesi, Borsa İstanbul’da rekor getirdi. Bankacılık endeksinde prim yüzde 10’a ulaşırken, haber dolar/TL’de de harekete neden oldu.