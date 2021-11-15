Haiti devlet başkanına suikastten aranan zanlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’ye suikast suçlamasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Moise geçtiğimiz temmuz ayında evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
AA’nın emniyetten aktardığına göre Moise’nin ölümüyle sonuçlanan suikastın zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan Samir Handal, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.
Handal’ın Amerika Birleşik Devletleri’nden Ürdün’e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak gittiği ve saat 06.55’te havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.
Zanlının, Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.