Diken

Yaramazlara biraz batar!

Evinde suikaste uğrayan Haiti devlet başkanı hayatını kaybetti

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Moise… (Fotoğraf: Reuters)

Cumhurbaşkanlığı görevine 2017’de başlayan Moise, parlamento seçimlerinin gerçekleştirilmemesi nedeniyle muhalefet tarafından diktatörlük kurmakla suçlanmıştı. Moise ülkeyi yaklaşık bir senedir kararnamelerle yönetiyordu.


Siyasi olarak bölünen ülkede yıllarda ülkedeki şiddet olaylarında artış yaşanıyor. Başkent Port-au-Prince’ta çeteler, sokakların kontrolü için birbirleriyle ve polisle çatışırken istikrarsızlık büyüyor. Dominik Cumhuriyeti, gıda krizinin yaşandığı ülke ile Hispanyola adasında paylaştığı sınırı kapattığı duyurmuştu.

Kimlikleri belirsiz

Geçici başbakan Claude Joseph, Moise’in gece saatlerinde başkentteki özel konutuna giren kimliği belirsiz saldırganlar tarafından ‘barbarca bir eylem’ sonucu vurularak öldürüldüğünü, eşinin ise yaralandığını duyurdu.

Karayipler Radyosu’na konuşan Joseph, gereken önlemlerin alındığını belirtti. Saldırı sırasında silah seslerinin şehir merkezinden duyulduğu kaydedildi. 

Geçen ay yayınlan raporda ülkedeki insani krize ve sistematik ihlallerin arttığına dikkat çeken ABD ise güvenlik sebebiyle diplomatik kurumlarını kapattı.

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