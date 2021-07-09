Haiti devlet başkanına suikastte detaylar: Yabancı tim yapmış

Haiti’de polis, Devlet Başkanı Jovenel Moise’ye suikast düzenleyen çoğunluğu eski Kolombiyalı askerlerden oluşan ağır silahlı bir ekibin yakalandığını duyurdu.

Haiti Devlet Başkanı Moise’ye suikast şüphelileri. Fotoğraf: Reuters

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, toplamda 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu yabancı bir tim tarafından yapıldığını söyledi. Operasyonlarda şimdiye kadar ekipten 15 Kolombiyalı ile iki ABD’li gözaltına alındı.

Haiti’nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise ise ağır yaralanmıştı. Acil müdahale için uçakla ABD’nin Florida eyaletine götürülen Martine Moise’in durumunun ‘stabil’ olduğu bildirilmişti.

Saldırı sonrası geçici yönetim, ülkede acil durum ilan etmişti.

Planlayıcılar aranıyor

Haiti polisi, baskın sonrası yakalanan şüphelileri ağır silahlar, Kolombiya pasaportları ve diğer kanıtlarla birlikte basının önüne çıkardı. Toplantıda konuşan polis müdürü, saldırganların bulunması için çalışmaların sürdüğünü vurgularken, üç şüphelinin polis tarafından öldürüldüğünü, kaçak olduğunu düşündükleri sekiz kişinin arandığını belirtti. Saldırının ardındaki planlayıcıların hala arandığı vurgulandı.

ABD ve Kanada medyası, tutuklanan ABD-Haiti çifte vatandaşı James Solages’in Floridalı olduğunu ve eskiden Haiti’deki Kanada büyükelçiliğinde koruma olarak çalıştığını yazdı.

Soruşturma için Haiti’ye yardım sözü veren Kolombiya da şüphelilerden en altısının ordudan emekli olduğunu doğruladı.

Saldırının nedeni henüz belli değil. Ancak Haiti’nin geçici başbakanı Claude Joseph BBC’ye 53 yaşındaki cumhurbaşkanının ‘yolsuzlukla ve oligarklarla mücadele ettiği için’ hedef alınmış olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı görevine 2017’de başlayan Moise, parlamento seçimlerinin düzenlenmemesi nedeniyle muhalefet tarafından diktatörlük kurmakla suçlanmıştı. Moise ülkeyi yaklaşık bir senedir kararnamelerle yönetiyordu.

Siyasi olarak bölünen ülkede şiddet olaylarında artış yaşanıyor. Başkent Port-au-Prince’ta çeteler, sokakların kontrolü için birbirleriyle ve polisle çatışırken, istikrarsızlık büyüyor. Dominik Cumhuriyeti, gıda krizinin yaşandığı ülke ile Hispanyola adasında paylaştığı sınırı kapattığını duyurmuştu.