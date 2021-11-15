‘Elmalı davası’nda karar: Üç sanığa da beraat

Antalya’da görülen ‘Elmalı davası’nda yargılanan anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ve S.C.G., ‘cinsel istismar’ ve ‘eziyet’ suçlamalarından beraat etti.

Elmalı ilçesinde yedi ve 10 yaşındaki iki kardeşin anne ve üvey babası dahil birden fazla kişi tarafından istismar edildiği şikayeti üzerine dava açılmış, anne ve baba dört aylık tutukluk sonrası Ocak 2021’de tahliye edilmişti.

Sanıkların yeniden tutuklanması talebi iki kez reddedilmişti. Çocuk, babaannesinden alınarak devlet korumasına verilmişti.

AA’nın haberine göre Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün karar duruşması yapıldı.

Tutuksuz yargılanan anne M.A., üvey baba R.A. ve dayı S.C.G. salonda hazır bulundu. Çocukların babası G.G. ve babaannesi G.S, taraf avukatları ve farklı illerden baro avukatı ile dernek temsilcileri de salonda yer aldı.

‘Bana iftira atıldı’

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan M.A., önceki ifadelerini tekrarlayarak, kendisine iftira atıldığını ve konuşamadığını söyleyerek gözyaşı döktü.

Çocukların babaannesi G.S’nin “İnşallah bir daha konuşamazsın” sözleri üzerine M.A, “Bunların hepsini sen yaptın. Sen çocuklarımı hasta ettin. Bunlar hepsi senin iftira ve yalanların” dedi.

Sanık R.A. ve S.C.G. de savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

Avukatlar tartıştı

Sanık avukatı İbrahim Şimşek’in savunma yaptığı sırada mağdur çocukların avukatı Yusuf Tuğbay’ın karşı çıkması üzerine tartışma yaşandı.

Sanık avukatının mağdur avukatına “Başından beri sürekli savunmamızı bölüyorsunuz, kes sesini lan!” demesi üzerine mahkeme başkanı, tarafları bir daha tartışmamaları ve savunmaya müdahale edilmemesi konusunda uyardı.

Baba G.G., çocukların hem bedenen hem de ruhen travma altında olduklarını, çocuklarına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini belirterek, “Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum. Bu sanıklar dışarıda olduğu her gün başka çocuklar da tehlike altındadır” dedi.

Babaanne G.S. de küçük çocuğun tüm detaylarıyla istismarı anlattığını, çocukların anneyle görüşmek istemediklerini söyledi ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Müşteki ve baro avukatları, çocukların istismara uğradığını belirterek sanıkların cezalandırılmalarını istedi.