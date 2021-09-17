‘Elmalı davası’nda anne-babanın tutuklanması talebine ret

Antalya’da yedi ve 10 yaşındaki iki çocuğa istismar edildiği iddiasıyla açılan davada sanık olarak yargılanan anne ile üvey babanın tutuklanması talebi reddedildi.

Elmalı ilçesinde iki kardeşin anne ve üvey babası dahil birden fazla kişi tarafından istismar edildiği şikayeti üzerine dava açılmış, anne ve baba dört aylık tutukluk sonrası Ocak 2021’de tahliye edilmişti. Sanıkların yeniden tutuklanması talebi iki kez reddedilmişti. Çocuk, babaannesinden alınarak devlet korumasına verilmişti.

Elmalı ağır ceza mahkemesinde görülen davanın bugün yapılan altıncı duruşmasına, tutuksuz sanık anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. katıldı. Babaanne G.S. ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Babaanne G.S., sanıkların yanı sıra salonda bulunmayan dede, anneanne ve teyzelerinden de şikayetçi olduğunu belirterek “Çocuklar mağdur oldular. Torunlarım ağır travma altındalar. Yaşlarının üzerinde ağır ilaçlar kullanıyorlar” dedi.

Öz baba Gürhan G., 80 gündür kendisinden ayrı olan çocuklarını özlediğini belirtti.

Savcılık, bakanlık ve avukat tutuklama istedi

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin başkanı avukat Serap Ertuğrul, sosyal hizmetler uzmanının yazdığı son raporun dikkate alınmaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Raporda babaannenin hastalığından bahsedilmektedir. Bu rapora dayanılarak çocuklar babaannelerinden alınmıştır. Babaanne için tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınmalıdır. Çocukların akıbetinden babaannenin haberi yoktur. Çocuklar ağır ilaçlar kullanmaktadırlar. Çocuklar için de tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınmalıdır. Sanıkların çelişkili beyanları vardır. Suç vasfı gözetilerek sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de sanıkların tutuklanmalarını ve cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşma savcısı, sanıkların üzerine atılı suçların katalog suçlardan olduğuna vurgu yaparak, “Mevcut delil durumu ve sanıkların üzerine atılı suçları işledikleri hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığı dikkate alınarak, sanıklar Merve A. ve Rahmi A.’nın tutuklanmalarına karar verilmesi kamu adına talep olunur” dedi.

Anneden savunma

Sanık Merve A., ‘üzerine atılı iftiralardan dolayı’ televizyon kanalına çıkmak zorunda kaldığını belirterek şu savunmayı yaptı:

“Türkiye’de haksız yere linç edildik. Oğlumun son günlerde benimle yaptığı telefon kayıtlarının dinlenmesini istedim. O kayıtlar dinlenirse asıl o zaman her şey ortaya çıkacaktır. Ben size oğlumun videosunu izletmek istiyorum. O videoda zaten babasından bahsediyor. Çocuk babasına ‘Babacım gel şunu yapalım’ diyor. Burada hiç babaya hesap sorulmuyor. Asıl tüm bu olanlar babanın yanında oluyor. Madem biz istismarcı, tecavüzcü, darp ediyormuşuz, neden bize dört ay sonra böyle bir iftira atıldı? Neden o zaman çocuklar Adli Tıp’a götürülüp darp raporu alınmadı? Çünkü tüm bunları öz baba ve babaanne biliyordu. Ben cezaevinden çıktıktan sonra babaanne oğluna hesap soracağımı biliyordu. Bu nedenle oğlundan yana oldu. Biz kötüysek neden çocuğu bize gönderdi? (…) Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbirinize de hakkımı helal etmiyorum.”

Sanık Rahmi A. da şikayetçi avukatlarının daha önce bu konuda öz baba ve babaannelerini suçladıklarını belirterek, “Şimdi suçu bize atıyorlar. Ben bu suçları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Adli kontrole devam

Sanık avukatları ise baroların katılma taleplerinin reddini talep ederek, ortaya atılan iddiaların somut delillerden yoksun olduğunu, müvekkillerinin can güvenliğinin olmadığını öne sürerek, sanıkların adli kontrol kararlarının da kaldırılmasını istedi.

Sanıkların tutuklanmasına yönelik talebi reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Kasım’a erteledi. Mahkeme, sanıklar hakkında adli kontrol kararının da devamına hükmetti.