AKP, kendisine karşı: 50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan’ın mevcut sistemi ‘istikrar’ vurgusuyla savunduğunu belirtmişti. Karamollaoğlu, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50 artı 1 oy şartı hakkında “50 artı 1’in mahsurlu olduğunu anladık. 50 artı 1’i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık” şikayetinde bulunduğunu aktarmıştı.

Aydemir, TBMM’de düzenlediği toplantıda Erdoğan’ın değerlendirmelerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Sayın cumhurbaşkanımızın düşüncesine sonuna kadar saygı duyuyorum. 50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor. Millet İttifakı’na bakın, öylesine savrulmalar yaşanıyor ki; HDP ile normal şartlarda İYİ Parti’nin bir araya gelme şansı var mı? Ama bir araya gelmişler. Bunu, karşı tarafa kaybettirme adına yapıyorlar. Kazanma değil, kaybettirme esaslı. Böyle bir mahsuru olduğu aşikar” dedi.