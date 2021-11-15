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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 23 bin 852 vaka, 215 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 23 bin 852 vaka, 215 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 350 bin 933 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 258 kişi iyileşti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Covid-19 Tablosu mesajında ilk kez bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz yüzde 55,2’yle Şanlıurfa’dır. Türkiye ortalamasında ise yüzde 80’i geçtik. Şanlıurfa halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz.”

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