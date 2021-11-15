Binmelik değil yatırımlık: Parası olmayan bile sıraya girip, karla araç satma peşinde

Küresel çip krizinin yanı sıra Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon, otomotiv piyasasında tüm dengeleri değiştirdi.

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre bayilerde satılacak araç kalmadığından sipariş listeleri oluşturulması sonrası sektörle alakası olmayan insanlar bile teslimat sırasına girerek kar etme peşine düştü.

İkinci el otomobil sektörü temsilcilerinden Savaş Açıkgöz gelinen durumu şöyle anlattı: “İnsanlar sıfır otomobilde sıraya giriyor. Teslim aldıkları aracı birkaç hafta sonra minimum yüzde 5-10 karla satma planları yapıyor. Çünkü otomobili nakite çevirmek kolaydır. Otomobille ilgisi olmayan insanlar bile sıraya giriyor. Hatta bunu bütçe ayırmadan yapan bile var. Teslimat günü yaklaşınca, henüz teslim almadığı aracı daha yüksek fiyattan satıp, bayiye parayı bu yolla ödüyor. Bu trendi gelecek yılın ilk aylarında da göreceğiz. Tüketiciler otomobile yatırım yapmayı risksiz görüyor ve ‘en kötü aldığım fiyata satarım’ diye düşünüyor.”

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Sekreteri Hayri Erce de pandemi döneminde otomobili yatırım aracı tercih edenlerin sayısının arttığını belirterek şunları anlattı: “Pandemiyle birlikte başlayan otomobildeki arz sorunu çarpan etkisi yaptı. Yüzde 50 ÖTV bareminde olan bir aracı alan tüketici, ‘Nasıl olsa kur artıyor. Yakında bu araç yüzde 80 ÖTV baremine girer, ben buradan bir rant elde ederim’ mantığı ile hareket ediyor.”

Memur ve emekli al-sat yapıyor

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) başkanı Alp Gülan devletin yetki belgesi konusunda gerekli yasayı çıkarmadığı için şu anda araç alım satımına yönelen çok sayıda bireysel tüketici olduğunu söyledi: “Memurlar ve emekliler bile parasını korumak veya değerlendirmek için bu yolu seçiyor.”

Otomotiv sektörü veri ve analiz şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ise insanların artık parasını faizi koymak yerine otomobile yatırmayı tercih ettiğini belirtti ve şöyle devam etti: “Dolar yükseliyor, faiz oranları çok düşük. Dolayısıyla tüketici parasını nasıl koruyacağını hesap etmeye başlıyor. Çünkü bakıyor ki, son bir yılda ikinci el fiyatları yüzde 80, sıfır km araç fiyatları ise yüzde 40’a yakın artmış. Bu nedenle faize yatırmak yerine araç almayı tercih ediyor. Böylece parasını koruyor.”

Yalçın, geçtiğimiz haftalarda Diken’e yaptığı açıklamada, ikinci el piyasasında bazı modellerin fiyatlarının sıfırları geçtiğini söylemişti. Yalçın, yıl sonuna kadar sıfır araçlarda fiyat artışını yüzde 12 olarak öngördüklerini, ikinci elde ise mart başına kadar yüzde 25 zam beklediklerini eklemişti.