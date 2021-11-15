PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan öldü.
Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) merkezli yayın organı Rudaw’ın haberine göre Osman Öcalan, bugün sabaha doğru saat 04:30’da Covid-19 nedeniyle Erbil’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Öcalan, bir süredir yoğun bakımdaydı.
KBY’de yaşayan Osman Öcalan’ın Temmuz 2021’de geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybettiği yönünde bilgiler gelmiş, ailesi ise haberin doğru olmadığını açıklamıştı.
Uzun süre PKK yöneticiliği yapıp 2004 yılında örgütten ayrılan Öcalan’ın 2019 İstanbul yerel seçiminden bir gün önce TRT ekranlarında değerlendirmelerde bulunması tartışma konusu olmuştu.