Sanatçı Ateş Alpar işadamı Osman Kavala’nın dört yıldır hukuksuz biçimde tutuklu bulunmasına dikkat çekmek için İstanbul sokaklarında bir performans gerçekleştirdi.

Fotoğraflar: Ateş Alpar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerinden itibaren ‘Türkiye’nin Soros’u’ diye hedef gösterdiği Kavala, 17 Ekim 2017’de gözaltına alınıp 1 Kasım’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

1477 gündür tutuklu olan Kavala, ‘casusluk’, çArşı ve Gezi davalarının birleştirilmesiyle oluşturulan ‘torba dava’da en son 8 Ekim’de hakim karşısına çıkmış ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Alpar ‘Aramızda‘ isimli performansıda Kavala’nın bir portersini İstanbul sokaklarında gezintiye çıkardı.

Kavala’nın elinden alınan hareket özgürlüğüne ve dört duvar arasına hapsedilişine atıfta bulunduğunu belirten Alpar performansını şu sözlerle anlattı: “Osman Kavala aramızda dolaşıyor. İnşaatların, soyluluştırma çabalarının, kültürel mirasın yağmalanmasının baştacı edildiği sokaklarda, evrensel değerleri taşıyor. Tebüssümü, onu sokaklarda özgürce yürümekten alıkoyan hukuksuzluğun altını oyuyor. Kalabalıkların, çocukların, bazen kimsesiz evlerin bazen kuruyan çamaşırların arasından geçerken İstanbul’u İstanbul yapan çokkültürlü ve zengin coğrafyanın kaldırım taşlarını kat ediyor. Kokluyor havayı, egzoz gazlarıyla, simit ve çay kokularıyla, evlerde pişen yemeklerin buharıyla hemhal oluyor. Dört yıldır alıkonulduğu hücresinden, şehrin ritmine, hüzünlerine ve kahkalarına karışıyor.”