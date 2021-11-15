Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yeneroğlu’na göre Arınç da ‘gidişattan endişeli’

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, AKP’li Bülent Arınç’la görüşmesi sonrası ”Hukuksuzlukların artık sıradanlaştığı noktasında benimle aynı düşündüğü kanaatini edindim” dedi.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’den Veli Toprak’a konuşan Yeneroğlu, ‘Hukuksuzluğun Sıradanlaşması ve Terör Örgütü Üyeliği’ raporunu tüm eski meclis başkanlarına gönderdiğini, Arınç’ın da raporu okuduktan sonra kendisine teşekkür ziyaretinde bulunduğunu söyledi.


Yeneroğlu, görüşmeye ilişkin şunları anlattı: “Makamıma gelerek teşekkür etmek ve istişare etmek istediğini söyledi. Tabii ki raporum ağırlıklı ceza hukuku bağlamında hazırlandı. Bu KHK’lı olgusu terör örgütü yargılanmalarıyla örtüşüyor. Resmi istatistikler de böyle. KHK’lıların sorununun çözümü, terör örgütü yargılamalarındaki hukuksuzluğu tespit etmekte yatıyor.

Ülkenin genel gidişatını konuştuk. Güçlendirilmiş Parlamenter sistem konusunda yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdim. Somut olarak yorumda bulunmadı ancak ülkenin gidişatından endişeli olduğunu, hukuksuzlukların artık sıradanlaştığı noktasında benimle aynı düşündüğü kanaatini edindim. Bülent Bey de yeni tanıdığım bir kişi değil. Ara sıra da telefonlaşırız.”

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