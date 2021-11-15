Kamu kasasından iktidara yakın elektrik şirketlerine 14,4 milyar TL ödenmiş

Son 10 yılda kamunun kasasından sadece 10 elektrik şirketine 14,4 milyar TL ödendiği ortaya çıktı. Bu paranın 5,3 milyar TL’lik kısmı muhalefet tarafından ‘beşli çete’ olarak adlandırılan şirketlere gitti.

Üniversite, belediye, bakanlık, havalimanı, cezaevi, hastane, kışla ve birçok kamu kurumu her yıl elektrik enerjisi alımı ihaleleri düzenleyerek kullanacağı elektriği ihaleyle satın alıyor. Bu ihalelerle de kamunun kasasından elektrik şirketlerine milyarlarca lira ödeniyor.

Bu ihaleleri alan 10 elektrik şirketine son 10 yılda ödenen para tam 14 milyar 453 milyon TL.

‘Beşli çete’ye yüklü ödeme

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre kamudan en fazla elektrik enerjisi ihalesi alan 10 şirketten dördü de ‘beşli çete’ içerisinde yer alan Cengiz, Kolin ve Limak’a ait. Dünyada en fazla devlet ihalesi alan ilk 10 şirket içerisinde bulunan bu grupların ortağı ve sahibi olduğu elektrik şirketlerine 10 yılda toplam 5 milyar 322 milyon TL ödendi.

Ancak diğer elektrik şirketlerinin de iktidarla bağlantıları dikkat çekici.

İhale şampiyonu Tivnikli

Kamudan en fazla elektrik enerjisi ihalesi alan şirketler listesinin en başında Dicle Elektrik Şirketi yer alıyor. Şirket, 2014 ile 2021 yılları arasını kapsayan sekiz yıllık dönemde birçok kamu kurumundan tam 308 elektrik enerjisi ihalesi aldı. Bu 308 ihalenin değeri ise 2 milyar 806 milyon 617 bin TL’yi buluyor.

Şirket, İsmail Fahreddin Tivnikli ve Abdullah Tivnikli tarafından kurulan Eksim Holding’e bağlı. 2018 yılında yaşamını yitiren holding kurucularından Abdullah Tivnikli’nin Erdoğan’la yakın ilişkileri olduğu biliniyordu. Tivnikli’nin adı 17-25 Aralık operasyonlarında da geçiyordu.

İkinci sırada Aydem Elektrik: Kurdeleler Albayrak’tan

Kamudan en fazla elektrik enerjisi ihalesi alan şirketler listesinin ikinci sırasında ise yönetim kurulu başkanlığını Ceyhan Saldanlı’nın yaptığı Aydem Elektrik Şirketi yer alıyor. Şirket, 2014 ile 2021 yılları arasında kamudan tam 2 milyar 403 milyon TL değerinde 585 ihale aldı.

Saldanlı’nın yaptığı enerji yatırımları AKP döneminde katlanırken, Berat Albayrak, Saldanlı’nın şirketlerinin yapmış olduğu projelerin açılışlarına katılıp, kurdele kesmişti.

Filtre sabıkalısı şirket

Kamuya en fazla elektrik enerjisi satan dokuzuncu şirket ise Çelikler Elektrik. Çelikler Holding’e bağlı şirket, kamudan sadece 2014 ile 2017 yılları arasında 78 ayrı ihale aldı. Şirketin bu dört yılda aldığı ihalelerin toplam bedeli ise 798 milyon TL.

Milyarlarca liralık ihaleler alan Çelikler Holding’in işlettiği Afşin- Elbistan A Termik Santralı, Kütahya Seyit Ömer Santralı, Kütahya Tunçbilek Termik Santralı ve Bursa Orhaneli Termik Santralı geçtiğimiz yılın başlarında filtre takmadığı için mühürlenmişti.

Bilal Erdoğan’ın vakfının okulunu yapan şirket de listede

Listenin 10’uncu sırasında yer alan Türkerler Vangölü Elektrik Şirketi de 2016 ile 2021 arasını kapsayan altı yılda 667 milyon TL değerinde 160 ihale aldı. Şirketin bağlı olduğu Türkerler Holding’in sahibi Kazım Türker’in de iktidarla yakın ilişkiler içerisinde olduğu biliniyor.

Bilal Erdoğan’ın kurduğu Yeni Türkiye Eğitim Vakfı’nın (YETEV) Türk Müziği İlkokulu da Türkerler Holding tarafından inşa edildi. Okulun açılışı 5 Kasım’da Erdoğan tarafından yapıldı. Ayrıca Türkler Holding önceki yıllarda imar rantı iddialarıyla da gündeme gelmişti.