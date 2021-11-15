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Yaramazlara biraz batar!

Bütçe eylülden sonra ekimde de açık verdi

Ağustosta fazla veren bütçe, eylülden sonra ekim ayında da açık verdi. Merkezi yönetim bütçe açığı ekimde 17,4 milyar TL olurken faiz dışı bütçe açığı ise 3,1 milyar TL.

Fotoğraf: AA

Ağustosta bütçede artan vergi geliriyle birlikte 40,8 milyar lira fazla oluşmuştu. Eylül ayında ise bütçe 23,6 milyar lira açık vermişti.


Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayı verine göre ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,9 artarak 114 milyar 16 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 34,6 artışla 131 milyar 422 milyon liraya ulaştı.

Ocak-ekim döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,3 yükselerek 1 trilyon 104 milyar 572 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 22,3 artarak 1 trilyon 183 milyar 72 milyon liraya çıktı.

Ocak-ekim döneminde bütçe açığı 78 milyar 499 milyon lira.

2021 yılı bütçesinde bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörülmüştü. 

Bütçe açığı eylülde 23,6 milyar lira

Bütçe ağustosta vergi gelirindeki artışla fazla verdi

Temmuzda bütçe açığı rekor kırdı

Bütçe açığı haziranda katlandı

Bütçe mayısta 13,4 milyar lira açık verdi

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