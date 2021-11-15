Türk Eczacılar Birliği: İlaç yokluğu gün geçtikçe derinleşiyor

Türk Eczacılar Birliği, bulunamayan ilaç sayısının her geçen gün arttığını belirtti ve uyardı: “Ciddi bir ilaç yokluğu içerisindeyiz ve bu tablo gün geçtikçe derinleşiyor. Bizi hastalarımızla karşı karşıya getirmeyin.”

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Birlikten yapılan yazılı açıklamada, hastaların ilaçlara ulaşamamasının nedeni olarak ilaç fiyatlandırma politikaları ile 14 yıldır güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesi gösterildi.

“Derinleşmekte olan bu kriz karşısında kamuoyunu uyarmak bizim görevimiz, çünkü halk sağlığını korumakla yükümlüyüz” denen açıklama şöyle devam etti: “Uyarıyoruz; eğer sesimiz duyulmazsa, İlaç Fiyat Kararnamesi hakkındaki çağrımız kamu otoritesi tarafından kabul görmezse ilaç krizi daha fazla derinleşecek, daha çok sayıda ilaç bulunamaz hâle gelecek, halk sağlığı geri dönülmez biçimde yara alacaktır. Kamu otoritesi, hangi dağıtım ağında bu ilaçların bulunduğunu beyan ediyorsa temin etmeye ve hizmetimizi kesintisiz sürdürmeye hazırız.”

Açıklamada bunun bir ilaç krizinden öte kurla alakalı bir sıkıntı olduğunun da altı çizildi: “Her ne kadar ilaç fiyatlarının artmasına karşı olsak da ilaç fiyatlandırmasına esas olan avro kuru 4.57 TL iken güncel avro kuru 11 TL civarında seyrediyor. Aradaki makas giderek açılıyor ve piyasada bulunamayan ilaç sayısı günden güne artıyor. Ve ne yazık ki bu karşı karşıya kaldığımız ilk ilaç krizi değil. Biz bunu yıllardır yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmaları şubat ayında ilaç kurunda anlaşana dek pek çok ilacı temin edemiyoruz, hastamıza ilacını ulaştıramıyoruz.”

Eczacılar Birliği ayrıca ilaç kriziyle ilgili kamuoyunu bilgilendirdikleri için baskı uygulanıp, susturulmaya çalışıldıklarını da ifade etti.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), 6 Kasım’da yine bir yazılı açıklama yaparak piyasada 645 kalem ilacın ellerinde olmadığını belirtmiş ve halk sağlığının tehlikeye girdiği mesajını vermişti. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ise iddiaları yalanlayarak şu açıklamayı yapmıştı: “Çalışmalarımızın sonucunda, söz konusu ilaçların ekseriyetinde, tedarik problemi tespit edilmemiştir. Dolayısıyla kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.”