Türkiye İlaç Kurumu’na göre kur farkı nedeniyle ilaçlara erişilemediği yalan

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kur farkı nedeniyle hastaların kritik ilaçlara erişemediği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), üç gün önce 645 ilacın temininde sorun yaşandığını duyurmuş; güncel ilaç ve avro kuru arasındaki farkın, piyasada bulunamayan ilaç sayısındaki artışın temel sebeplerinden biri olduğunu vurgulamıştı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun açıklamasında şunlar kaydedildi: “Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde, gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır. Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.”