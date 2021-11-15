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Yaramazlara biraz batar!

CHP raporu: 21 kentteki ölüm sayısı resmi istatistikle karşılaştırıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 21 kentte bulaşıcı hastalıktan ölenlerin sayısının, Covid-19 nedenli ölüm sayısından yaklaşık 3 bin fazla olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre İlgezdi, 31 Ekim itibariyle CHP’li 21 büyükşehir ve il belediyesindeki ölüm istatistiklerini derledi.


Buna göre 1 Mart 2020’den 31 Ekim’e kadar Covid-19 ve bulaşıcı hastalık sebebiyle 72 bin 827 kişi yaşamını yitirdi.

İlgezdi, şu çıkarımı yaptı: “Sağlık Bakanlığı tarafından aynı tarih itibarıyla ölüm nedeni Covid-19 olarak bildirilenlerin 81 ildeki sayı ise 70 bin 536’dır. 60 il eksik olduğu halde ölüm sayısındaki fark 2 binden fazla.”

CHP’li yönetici şunları kaydetti: “Ülkemizin 21 ilindeki ölüm hızı 81 ile uygulandığında Covid-19’dan ölenlerin sayısının 149 bin 315 kişi olabileceği tahmin ediliyor. Bu sayılar doğru olarak açıklanmış olsa ülkemizin ölüm sayılarına göre pandeminin dünyada en çok etkilediği yedinci ülke olduğu anlaşılacaktır.”

İlgezdi ölüm hızının da 2.1 kat fazla olacağını belirtti.

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