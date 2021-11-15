Kasanın fiyatı içindeki limonu geçti

Adana’da limonun kilosu 25 kuruşa düşerek sevkiyat sırasında kullanılan kasadan daha ucuz hale geldi. Kabzımallar Odası başkanı düşük fiyat nedeniyle ağaçların kesilmeye başladığını söyledi ve uyardı: “Bir iki yıl sonra limonu dolarla almaya başlayacağız.”

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Bu yıl iç ve dış piyasada talep görmemesi nedeniyle limon üreticilerinin çoğu ürünlerini ağaçlardan toplamamaya başladı.

DHA’nın aktardığına göre Adana’da halde limonun kilo fiyatı 25 kuruşa kadar düştü. Orta kalite limon 50 kuruş, birinci sınıf kalitede limonlar 60 kuruşa alıcı bulmayı bekliyor.

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, 25 kuruşa halde bekleyen limonun İstanbul’da çok yüksek fiyatlara satılmasının morallerini bozduğunu söyledi. Üreticilerin zorda olduğunun altını çizen Batman, “Limon ağaçları kesilmeye başladı, bir iki yıl sonra limonu dolarla almaya başlayacağız” dedi.

Limon suyu fiyatını yarım litre su fiyatıyla karşılaştıran Batman şöyle devam etti: “Yarım litre limon suyu için iki kilo limon kullandığımızı varsayarsak 50 kuruşa doluyor. Şu anda limon suyu sudan ucuz. Plastik kasa 17 liradan satılıyor. Kasaya koyduğumuz orta kalite limon 10 lira, en kaliteli limon 12 lira yapıyor. En kaliteli 60 kuruşluk limonu kasayla sattığımızda yine kasanın fiyatını karşılamıyor.”