Çiftçiler borç batağında: Çare bulamıyoruz, her şeyimiz satılıyor

Artan maliyetler ve kuraklık ödemelerinin yatmaması nedeniyle zor günler yaşayan çitçiler şimdi de banka borçları nedeniyle icra kıskacında.

Fotoğraf: Diken

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tarımsal girdi enflasyonu yıllık bazda yüzde 29,38 arttı. Bu aynı zamanda 2016 yılından beri tutulan endekste görülen en yüksek seviye. Bağımsız araştırma kurumlarına göre ise TÜİK’in rakamları ‘makyajlı‘ ve çiftçinin üretim maliyeti yüzde 30’lu seviyelerin çok daha üstünde.

Tüm bunların yanına kuraklık ve dövizdeki rekor seviyeler de eklenince çiftçiler için üretim yapmak giderek daha zor bir hal aldı.

Antalya Aksu’da seracılık yapan 64 yaşındaki Tahsin Sarıtaş, Ziraat Bankası’na olan yaklaşık 1 milyon lira borcu nedeniyle kefillerinin arazilerine haciz geldiğini, 25 Ekim’de de satışa çıkarılacağını söyledi.

Ziraat Bankası’nın borçlarını taksitlendirme talebini kabul etmediğini söyleyen Sarıtaş şöyle devam etti: “Biz çiftçiler, 12 ay çalışıp zarar eden kişileriz. Bugün benim yerlerim, kefillerimin yerleri hep satılığa çıktı. Para kazanamıyoruz. Giderimiz çoğaldı. Durumumuz çok kötü. Bankaya gittim; ‘500 bin lira vereyim üstünü taksitlendireyim’ dedim ama maalesef taksitlendirmediler. ‘Bizden çıktı artık’ dediler. Kesinlikle yapmadılar.

Gördüğünüz gibi sabah saat 6’da kalkıp serada olup akşam saat 9’a, 10’a kadar çalışan insanlarız. Emeğimizin karşılığını ise mümkün değil alamıyoruz. Bütün yerlerimiz satışa çıktı. Çiftçinin hali ortada, 100 tane çiftçiye sorun 99 tanesi borçlu çıkar. Yani bizi yanlış gösteriyorlar. Biz para kazanamıyoruz. Bir çare bulamıyoruz. Her şeyimiz satılıyor. Bütün çiftçiler hep icralık oldu. Bankalara gidiyoruz çare yok. Bütün her şeyimiz satılıyor.”

Aydın Karacasu’da çiftçilik yapan Abdullah Portakal da özel bir bankaya olan 157 bin 742 lira borcu nedeniyle bu hafta icraya verileceğini dile getirdi.

Portakal şunları söyledi: “Borçlarımızı ödeyemediğimizden bu hafta içerisinde bizi icraya verecekler. Gelir olmayınca borç batağına düştük. Tarlaları satsak bizim borçlar ancak bitecek. İcra işlemleri durmalı.”

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Türkiye’de 2009 yılında 1 milyon 16 bin 692 çiftçi varken, bu sayı 2021’in haziran ayı itibariyle 541 bin 346’ya kadar düştü.