Çiftçi isyan etti: Her gün doları seyretmek zorundayız

Dolardaki kurundaki tırmanıştan en çok etkilenen kesimlerden biri de çiftçiler. Çiftçi Ramazan Dişkaya, en büyük girdi maliyetlerinin elektrik olduğunu belirterek “Ürünlerimizin hepsi dolarla. Her gün doları seyretmek zorundayız. Dolara zam geldi, saksıya zam geldi, dolara zam geldi, gübreye zam geldi. Her gün sanki bizim maaşımız dolarla veriliyormuş gibi dolara bakıyoruz” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İzmir’in Bayındır ilçesine giderek çiftçilerle konuştu. Tarımsal amaçlı kullanılan elektrik faturalarının, ürün maliyetinin en önemli kalemlerinden birini oluşturduğunu belirten CHP’li Gürer, ödeme güçlüğü nedeniyle çok sayıda üreticinin artık tarımdan soğuğunu ifade etti.

Gübre, mazot, tohum ve diğer girdi maliyetlerinin yanı sıra tarımsal amaçlı kullanılan elektrik ücretlerine de neredeyse iki kat zam geldi.

‘Her şeyim burada’

Zamlara tepki gösteren çiftçi Dişkaya, emekli olunca parasını tarıma yatırdığını, üretim yaparak ülkeye katkıda bulunmak istediğini belirtti: “34 yıl 11 ay çalıştık aldığım maaş 3 bin 500 lira. Onu da buraya (tarıma) gömdük. Maaşımla birlikte çalışıyoruz.”

Dişkaya aradığını bulamasa da vazgeçemiyor çünkü bütün birikimini tarıma yatırmış: “Nasıl vazgeçeyim? Her şeyim burada.”

‘Elektrik faturaları can yakıyor’

Yeraltından çıkarılan sulama suyu seviyesinin de kuraklığa bağlı olarak sürekli düştüğünü aktaran Gürer, son yıllardaki su seviyesi düşüşünün normalin üzerinde seyrettiğini ve bu tablonun kaygı verici boyutlara ulaştığını gördüklerini belirtti: “Tarımsal amaçlı kullanılan suyun elektrik faturaları can yakmaya devam ediyor. Fide üreticisi de patates üreticisi de soğan üreticisi de aynı sorunu yaşıyor. Yeraltı suyunun çıkarıldığı yerlerde elektrik faturaları, ürün maliyetinin en önemli kalemlerinden biri haline geldi.”

Gürer, tarımsal amaçlı kullanılan elektrik faturalarında TRT katkı payı ve KDV’nin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte sulama suyunun yeraltında çıkarılmasında kullanılan elektik maliyetlerinin aşağı çekilememesi durumunda, tarımsal üretimde ciddi bir düşüş olacağını da kaydetti.