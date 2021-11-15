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Yaramazlara biraz batar!

Avrasya Tüneli’nde ‘kaçak’ cezaları görevli şirkete bırakılmış: 50 milyon TL

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın aktardığına göre ‘Yap-İşlet-Devret’ modeliyle yapılan Avrasya Tüneli’nden kaçak geçen araçlardan tahsil edilen 50 milyon 15 bin 365 lira para cezası görevli şirket olan ATAŞ A.Ş.’ye bırakıldı.

Fotoğraf: AA

Yavuzyılmaz, Twitter hesabı üzerinden Sayıştay’ın açık kaynak raporlarında bulunmadığını ifade ettiği belgeleri paylaşarak “Sayıştay’ın sansürlenen bulgusunu ortaya çıkardık” diye yazdı.


CHP’li vekil, 2020 yılında kaçak geçen araçlar için şirkete 10 milyon 604 bin 574 TL garanti ücreti de ödendiğini kaydetti.

Yavuzyılmaz, kaçak geçiş yapan araçlar için ATAŞ A.Ş.’ye 2020 yılında ödenen toplam tutarı 60 milyon 619 bin 939 TL olarak hesapladı.

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