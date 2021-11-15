Keseli sıçan tarafından evinde ‘rehin alınan’ kadın polisi aradı

Yeni Zelanda’da bir kadın polisi arayarak keseli sıçan tarafından evinde rehin alındığını söyledi.

Fotoğraf: Unsplash (Temsili)

Polisin verdiği bilgiye göre Dunedin şehrinde pazar gecesi bir keseli sıçanın kendisini rehin aldığını belirten kadın evden çıkıp arabasına ulaşmaya çalıştığında hayvanın saldırısına uğradığını söyledi.

Polis eve varıp ön kapıya yaklaştığında sıçan bir anda memurlardan birinin bacağına tırmandı.

Henüz genç yaşta olduğu belirtilen sıçanın ‘kaçak‘ bir ev hayvanı ya da yakın zamanda annesinden ayrı düşmüş olduğu tahmin ediliyor.

Polis ‘şüpheliyi’ yakaladıktan sonra yetkililere teslim etti. Keseli sıçanın ‘vatandaşlara daha fazla rahatsızlık vermemesi‘ için doğaya salındığı belirtildi.