Çarklar dönmüyor: Konut satışları düşüşte

Ekimde satılan konut sayısı, eylüle göre de yüzde 6,6 azaldı. Ocak-ekim döneminde inşaat sektörünün çarklarının dönmesi adına kritik önem taşıyan sıfır konut satışları ve ipotekli konut satışları da düşüşte.

Fotoğraf: Arşiv (Temsili)

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ekim ayına ilişkin ‘konut satış istatistikleri‘ne göre ekimde 137 bin 401 satıldı. Eylülde satılan konut sayısı ise 147 bin 143’tü.

Konut satışlarında İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve yüzde 19 ile zirvede. Satış sayılarına göre İstanbul’u 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 9,8 payla Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve yüzde 6 payla İzmir izliyor.

Ocak-eylül dönemindeki konut satışlarında ise geçen yıla göre 15,2’lik artış var.

Yabancılara satışlar

Yabancılara yapılan konut satışları, ekimde yıllık bazda yüzde 12,1 artış kaydetti. Bu dönemde yabancılar 5 bin 893 konut satın aldı. Ancak toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı sadece yüzde 4,3.

Ekimde İran vatandaşları Türkiye’den 1265 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 926 konutla Irak, 543 konutla Rusya Federasyonu vatandaşları takip etti.

Tablo: Diken

İpotekli satışlar

Ocak-ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,7 azalışla 209 bin 904 oldu. Ekim ayı özelinde bakıldığında ise ipotekli konut satışlarından geçen yıla göre yüzde 9,7 artış var.

Diğer konut satışları

Diğer konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 109 bin 352’ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı ise yüzde 79,6.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 41 bin 914 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,5.

İlk el konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 azalışla 329 bin 70 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde ikinci el konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 95 bin 487’ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,5.

İkinci el konut satışları ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 azalışla 757 bin 469 olarak kayıtlara geçti.