Konserde sahneye çıkardığı hayranının yüzüne işedi

Brass Against solisti Sophia Urista konserde sahneye çağırdığı hayranını yere yatırarak yüzüne işedi.

Fotoğraflar: Twitter

ABD’deki Welcome to Rockville müzik festivalinde sahne alan grup Rage Against the Machine’den ‘Wake Up‘ şarkısını çalıyordu.

Urista bir izleyiciyi sahneye çağırarak yere uzanmasını istedi. Ardından pantolonunu indirip yüzüne işedi. Bu esnada şarkı söylemeye devam etti.

Solistin ‘ihtiyaç molası‘ sona erdiğinde adamın yerden sevinç hareketleri yaparak kalktığı görüldü.

Görüntülerin internette yayılması üzerine bazı sosyal medya kullancıları olayı ‘iğrenç‘ olarak nitelendirip tepki gösterdi.

ABD’li grup ertesi gün Twitter hesaplarndan bir mesaj yayınlayarak harika vakit geçirdiklerini belirtti ve şunları söyledi: “Sophia kendini kaptırdı. Bizim de grubun geri kalanı olarakbeklediğimiz bir şey değildi ve bundan sonra performaslarımızda görceğiniz bir şey değil.”