İSİG yılın ilk 10 ayında en az 1853 iş cinayeti tespit etti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporuna göre ekim ayında en az 165, yılın ilk 10 ayında ise en az 1853 işçi iş cinayeti sonucunda hayatını kaybetti.

Rapora göre ölenlerin ikisi çocuk, 16’sı kadın ve beşi göçmen. Üç kişi de meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

165 emekçinin 145’i ücretli (işçi ve memur), 20’si kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

İş cinayetlerinde ölenlerin 149’u erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri eğitim, metal, sağlık ve genel işler işkollarında meydana geldi. Çalışırken hayatını kaybeden çocuk işçiler tarım işkolunda çalışıyordu.

Ölümlerin dörtte biri sanayi işkollarında

Ölümler en çok inşaat/yol, ticaret/büro/eğitim/sinema, tarım/orman, sağlık, taşımacılık, madencilik, konaklama, belediye/genel işler, kimya, metal, gıda, gemi/tersane, güvenlik ve enerji işkollarında meydana geldi.

• Tarım işkolunda 17 işçi ve beş çiftçi hayatını kaybetti.

• Ölümlerin dörtte biri sanayi işkollarında.

• Covid-19 nedenli ölümler en çok sağlık ve eğitim/büro işkollarında meydana geldi.

Ekim ayında iş cinayetlerinde ölenlerin dokuzu (yüzde 5,45) sendikalı işçi. Sendikalı işçiler gıda, kimya, eğitim, büro, metal, sağlık ve güvenlik işkollarında çalışıyordu.

‘İnşaatlardaki iş cinayetlerinin yarısı yüksekten düşme nedenli’

En fazla ölüm nedenleri Covid-19, ezilme/göçük, trafik/servis kazası, yüksekten düşme, zehirlenme/boğulma, kalp krizi, şiddet, patlama/yanma, intihar, elektrik çarpması ve kesilme/kopma.

• Covid-19 nedeniyle: 15 ölüm sağlık, 14 ölüm büro/eğitim, üç ölüm güvenlik işkolunda yaşandı.

• İnşaatlardaki iş cinayetlerinin yarısı yüksekten düşme nedenli.

• Bir diş teknisyeni arkadaşımız tanısı konulduktan beş yıl sonra çalışırken yakalandığı silikosiz nedeniyle hayatını kaybetti.

En çok iş cinayeti İstanbul’da

En çok iş cinayeti 15’le İstanbul’da yaşandı. Kocaeli’de sekiz; Antalya’da yedi işçi hayatını kaybetti. Ankara, Bursa, Samsun ve Zonguldak’ta altışar; İzmir, Konya, Rize, Sakarya, Şanlıurfa ve Uşak’ta beşer; Çorum ve Eskişehir’de dörder, Adana, Batman, Erzurum, Hakkari, Kayseri, Kütahya, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon’da üçer; Aydın, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Düzce, Giresun, Isparta, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Tokat ve Bulgaristan’da ikişer; Adıyaman, Afyon, Bartın, Bolu, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırıkkale, Nevşehir, Ordu, Siirt, Sivas, Tunceli, Van, Çin ve Gana’da birer ölüm kayda geçti.