Sezgin Baran Korkmaz davası Ekim 2023’e ertelendi

ABD’de ‘kara para aklamak’tan yargılanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın yargılandığı davanın bir sonraki duruşması Ekim 2023’e ertelendi.

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ABD’nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde görülen davada Korkmaz ‘kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’yle suçlanıyor.

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan Korkmaz, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı.

Korkmaz’ın davasının görüldüğü Wels Mahkemesi, Türkiye’nin iade talebini Ağustos 2021’de, ABD’nin iade talebini ise 1 Mart 2022’de kabul etmişti. Mahkeme her iki ülkeye de iade kararı verdiği için dosya Avusturya Adalet Bakanlığı’na gitmişti. Bakanlık Korkmaz’ın ‘öncelikli olarak’ ABD’ye iade edilmesine karar vermişti.

Korkmaz, 15 Temmuz’da ABD’ye iade edilmişti.

225 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak

VOA Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun aktardığına göre Ocak 2023’ten bugüne, 20 Aralık’a çekilen duruşmada söz alan Korkmaz’ın avukatı Matt Crowl, savcılığın elinde Korkmaz davasıyla ilgili delillerde tam 2,5 milyon belge ve kaydın olduğunu, ‘tüm bunların incelenmesinin zaman alacağını, bu konuda daha önce görüştükleri savcılıkla mutabık kaldıklarını’ söyledi.

Aynı zamanda Kingston kardeşler davasının da hakimi olan Jill N. Parrish, tarafların uzlaştığı tarihin kendi duruşma takvimine de uyduğunu belirterek jürili seri duruşmaların, 30 Ekim 2023 tarihinde başlamasına hükmetti.

Duruşmaya Korkmaz katılmadı. Duruşmayı, Bora Jet firmasının eski sahibi ve Korkmaz’ın, şirketini zorla ele geçirdiğini iddia eden, halen ABD’de aralarındaki davanın da sürdüğü Yalçın Ayaslı da izledi.

Korkmaz 30 Ekim 2023’ de başlayacak duruşmalarda 225 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Deliller ancak jürili duruşmaların başlamasıyla ortaya çıkacak

Korkmaz’ın ‘kara para aklama hareketleri’yle ilgili ABD’deki savcıların soruşturma çerçevesinde Türkiye’de bazı kişilerle temasta olduğu belirtilmiş ancak savcıların kimlerle görüştüğü açıklanmamıştı.

Deliller, Korkmaz’ın dava dosyasına delillerle ilgili getirilen gizlilik kararı nedeniyle ancak jürili seri duruşmaların başlayacağı gelecek yılın, 30 Ekim tarihinden itibaren kamuyla paylaşılacak.

Korkmaz’ın davasında, savcılık geçtiğimiz ağustosta mahkemeye başsvurusunda elde ettikleri deliller için gizlilik kararı alınmasını talep etmiş, hakimde delilerin dava dosyasında gizlilik kaydıyla yayınlanmamasına hükmetmişti.

Hakim endişelenince duruşmayı erkene çekmiş

Daha önce 17 Ocak 2023’te görüleceği açıklanan duruşmanın bugüne çekildiği açıklanmıştı. Hakim Parrish, bu duruma da açıklık getirdi:

“Bu dava dosyasında takvimde seri duruşmaların ne zaman başlayacağıyla ilgili bir tarih görmemiştim, bu da beni endişelendirdi. Çünkü, takvimde bir duruşma tarihi olması gerekiyor Dava dosyalarımdaki her ceza davasında bir tarih vardı ancak bu davayla ilgili belirlenen bir tarih yoktu. Hakim size sözlü olarak bir tarih vermiş olabilir ancak kayıtlarda olmayınca, bu benim davam, nerede duruyoruz diye görmek için bu duruşmayı talep ettim.”

Dava süreci bundan sonra nasıl işleyecek?

Salt Lake Bölge Mahkemesi’nde, eyalet başsavcılığının talebi üzerine Korkmaz’a 225 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. 15 sayfalık iddianamede, Korkmaz’a 12 ayrı suçlama yöneltilmişti. Korkmaz’ın usulsüz olarak yaptığı havale ve para transferleri için, işlediği 10 suça dair ayrı ayrı 20 şer yıl hapis cezası istendi. Korkmaz için ayrıca kara para aklamaktan da 20 yıl, mahkemeye yalan beyanda bulunmaktan beş yıl hapis cezası talep edilmişti.

30 Ekim 2023 tarihinde başlayacak jürili seri duruşmalar öncesinde taraflar arasında ön duruşmalar yapılacak. Mahkeme hakimi gerekli gördüğü zaman, taleplerini taraflardan yazılı olarak isteyecek. Korkmaz, eğer isterse bundan sonra yapılacak duruşmalara katılabilecek. ABD yasalarına göre, Korkmaz 30 Ekim 2023 tarihine kadar hakkındaki suçlamaları kabul edip, ceza indirimi hakkından yararlanabilecek.