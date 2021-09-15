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Yaramazlara biraz batar!

Sezgin Baran Korkmaz’la İrfan Fidan’ın mesajlaştığı iddiasına erişim engeli

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın ortaya attığı, iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın firari durumdayken dönemin Yargıtay üyesi İrfan Fidan‘la mesajlaşıp mesajlaşmadığı iddiasına ilişkin haberlere erişim engeli getirildi.

Fotoğraf: Arşiv

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan işadamı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. İki ülke de Avusturya mahkemesinin 22 Eylül’e kadar tutuklu kalmasına karar verdiği işadamı hakkında iade davası açmıştı. Korkmaz’ın avukatı Murat Volkan Dülger, müvekkili hakkında Türkiye’nin iade talebinin kabul edildiğini duyurmuştu.


İfade Özgürlüğü Derneği’nin aktardığına göre Başarır’ın, TELE1 TV’de Zeynel Lüle’nin konuğu olarak katıldığı, Korkmaz‘ın telefonundan 31 Aralık 2020 tarihinde şu anda Anayasa Mahkemesi üyesi görevini yürüten İrfan Fidan‘la mesajlaşıp mesajlaşmadığını sorduğu programın YouTube kaydı ve konuyla ilgili yapılan haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği‘nin 10 Eylül 2021 tarih ve 2021/1792 sayılı kararıyla erişime engellendi.

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