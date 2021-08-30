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Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı: Türkiye’nin iade talebi kabul edildi

Avusturya’da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Murat Volkan Dülger, müvekkili hakkında Türkiye’nin iade talebinin kabul edildiğini duyurdu.

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan işadamı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. İki ülke de Avusturya mahkemesinin 22 Eylül’e kadar tutuklu kalmasına karar verdiği işadamı hakkında iade davası açmıştı.


Dülger, Twitter hesabı üzerinden “Müvekkil Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki son gelişmeleri ve Türkiye’nin iade talebinin kabul edilmesine ilişkin bilgileri saygıyla sunarız” diye yazarak bir metin paylaştı.

Mahkemenin, Korkmaz hakkında Türkiye’ye iade edilmesine 25 Ağustos’ta karar verdiğini belirten Dülger, ABD’nin iade talebinin hala incelendiğini kaydetti.

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