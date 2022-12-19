Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’deki davasının duruşması erkene çekildi

ABD’de ‘kara para aklamak’tan yargılanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın ocakta görülmesi beklenen duruşması 20 Aralık’a (bugün) çekildi.

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ABD’nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde görülen davada Korkmaz ‘kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’yle suçlanıyor.

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan Korkmaz, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı.

Korkmaz’ın davasının görüldüğü Wels Mahkemesi, Türkiye’nin iade talebini Ağustos 2021’de, ABD’nin iade talebini ise 1 Mart 2022’de kabul etmişti. Mahkeme her iki ülkeye de iade kararı verdiği için dosya Avusturya Adalet Bakanlığı’na gitmişti. Bakanlık Korkmaz’ın ‘öncelikli olarak’ ABD’ye iade edilmesine karar vermişti.

Korkmaz, 15 Temmuz’da ABD’ye iade edilmişti.

Amerika’nın Sesi Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun haberine göre Korkmaz’ın duruşması Salt Lake City kentinde 20 Aralık’ta yerel saatle sabah 10.00’da görülecek.

Dava dosyasına giren bilgi notunda, belirlenen yeni duruşma tarihiyle ilgili dosyaya yeni bir evrakın ya da bir belgenin koyulmadığı belirtildi.

Bilgi notunda, duruşma tarihinin yaklaşık bir ay öne alınmasıyla ilgili talebin, Kormaz’ın savunma avukatları, savcılık ya da mahkeme hakiminden mi geldiği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Duruşma tarihinin neden öne alındığı konusunda herhangi bir resmi yazışma ya da belge paylaşılmadı.

Duruşmaya savcılık adına, kara para suçları ve suçla elde edilen varlıkların geri alınması konusunda uzman savcı Darrin McCullough, vergi suçları uzmanı savcılar Erika Suhr, Rich Rowlwing ve John Sullivian’ın katılması bekleniyor.

Duruşmada Korkmaz’ı, avukatları Matt Crowl ve Nafiz Çekirge savunacak.

Ne olmuştu?

Hakim Bennett ilk duruşmada yayınlanan tutuklama tutanağına göre Korkmaz’ın salıverilme koşullarının hiçbirine uymadığını, tutuksuz yargılanması için ‘ikna edici kanıt bulunmadığını’ belirtmişti.

1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı suçlamalarıyla yargılanan Korkmaz, 16 Temmuz’da ABD’ye iadesinden iki gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

İlk duruşmada hakim Bennet’in karşısına avukatlarıyla birlikte çıkan Korkmaz’ın yüzüne hakkındaki suçlamalar okunmuş, Korkmaz tümünü reddetmişti.

En son 5 Ekim’de görülen dava 90 gün ertelenmişti.