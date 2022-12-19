Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’deki davasının duruşması erkene çekildi

ABD’de ‘kara para aklamak’tan yargılanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın ocakta görülmesi beklenen duruşması 20 Aralık’a (bugün) çekildi.

Fotoğraf: Facebook

ABD’nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde görülen davada Korkmaz ‘kara para aklama’‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’yle suçlanıyor.


‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan Korkmaz, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı.

Korkmaz’ın davasının görüldüğü Wels Mahkemesi, Türkiye’nin iade talebini Ağustos 2021’de, ABD’nin iade talebini ise 1 Mart 2022’de kabul etmişti. Mahkeme her iki ülkeye de iade kararı verdiği için dosya Avusturya Adalet Bakanlığı’na gitmişti. Bakanlık Korkmaz’ın ‘öncelikli olarak’ ABD’ye iade edilmesine karar vermişti.

Korkmaz, 15 Temmuz’da ABD’ye iade edilmişti.

Amerika’nın Sesi Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun haberine göre Korkmaz’ın duruşması Salt Lake City kentinde 20 Aralık’ta yerel saatle sabah 10.00’da görülecek.

Dava dosyasına giren bilgi notunda, belirlenen yeni duruşma tarihiyle ilgili dosyaya yeni bir evrakın ya da bir belgenin koyulmadığı belirtildi.

Bilgi notunda, duruşma tarihinin yaklaşık bir ay öne alınmasıyla ilgili talebin, Kormaz’ın savunma avukatları, savcılık ya da mahkeme hakiminden mi geldiği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Duruşma tarihinin neden öne alındığı konusunda herhangi bir resmi yazışma ya da belge paylaşılmadı.

Duruşmaya savcılık adına, kara para suçları ve suçla elde edilen varlıkların geri alınması konusunda uzman savcı Darrin McCullough, vergi suçları uzmanı savcılar Erika Suhr, Rich Rowlwing ve John Sullivian’ın katılması bekleniyor.

Duruşmada Korkmaz’ı, avukatları Matt Crowl ve Nafiz Çekirge savunacak.

Ne olmuştu?

Hakim Bennett ilk duruşmada yayınlanan tutuklama tutanağına göre Korkmaz’ın salıverilme koşullarının hiçbirine uymadığını, tutuksuz yargılanması için ‘ikna edici kanıt bulunmadığını’ belirtmişti.

1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı suçlamalarıyla yargılanan Korkmaz, 16 Temmuz’da ABD’ye iadesinden iki gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

İlk duruşmada hakim Bennet’in karşısına avukatlarıyla birlikte çıkan Korkmaz’ın yüzüne hakkındaki suçlamalar okunmuş, Korkmaz tümünü reddetmişti.

En son 5 Ekim’de görülen dava 90 gün ertelenmişti.

Sezgin Baran Korkmaz davası ertelendi

Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’deki davasında gizlilik kararı

Davutoğlu’nun korkusu: Sezgin Baran Korkmaz yeni Sarraf olacak

Sezgin Baran Korkmaz, ABD’de hakim karşısına çıktı: Suçlamaları reddetti

Sezgin Baran Korkmaz ABD’ye iade edildi

Avusturya’da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, 15 Temmuz’da ABD’ye iade edilecek

Türkiye de istemişti: Sezgin Baran Korkmaz ‘öncelikli’ olarak ABD’ye iade edilecek

Sezgin Baran Korkmaz davası: Avusturya’da mahkeme, ABD’nin iade talebini kabul etti

Avusturya, Korkmaz’ın iadesine ilişkin ABD’nin talebine henüz karar vermemiş

DW Türkçe: Avusturya, Korkmaz’ın iadesine ilişkin ABD’nin talebini kabul etti

Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili ABD’den belge talep edilecek

ABD, Sezgin Baran Korkmaz’ın lüks yatına el koydu

CHP’den SBK broşürü: Kimle ne yaptı?

Sezgin Baran Korkmaz’la İrfan Fidan’ın mesajlaştığı iddiasına erişim engeli

Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı: Türkiye’nin iade talebi kabul edildi

Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD’den beklenen iade dosyası mahkemeye ulaştı

WSJ: Sezgin Baran Korkmaz, Türk hükümetini yolsuzlukla suçlayabilir

ABD’de savcılık, Korkmaz’ın Türkiye’deki mallarına el konmasını istedi

Sezgin Baran Korkmaz ABD tutanaklarında nasıl yer aldı?

Korkmaz’ın Avusturya’daki tutukluluğu uzatıldı

Korkmaz’ın dört yıl önceki programı gündemde: Erdoğan patronlarımla görüştü

Korkmaz ‘yeni Sarraf’ iddiasını kabul etmedi

Korkmaz’dan ABD’li ortağına ‘Dede’ teminatı: Çok güçlü, bize dokunamazlar

ABD, Korkmaz’ın iadesini resmen isteyecek: 225 yıla kadar hapis cezası alabilir

Korkmaz’ın Türkiye’ye iadesinde ‘görevsizlik’ kararı

Korkmaz Türkiye’de yargılanmak istiyormuş: ‘Kara para’nın cezası az

ABD’de savcılık, Korkmaz’ın Türkiye’deki mallarına el konmasını istedi

Avukatı duyurdu: Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da tutuklandı

Korkmaz’dan Ateş’e: Yalan söylüyorsun aşağılık herif

SBK Holding’in patronu Korkmaz hakkında tutuklama kararı

Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye gözaltı kararı

‘Kara para’dan aranan Korkmaz’ın havalimanındaki görüntüleri çıktı

Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye gözaltı kararı

SON HABERLER

CHP’li Özel: Maltepe Belediye başkanının vekillere hediye yollaması doğru değil, paketlerin Meclis’e kabulü ve dağıtımını engelledik

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İstanbul’un Maltepe ilçesinin CHP’li belediye başkanı Ali Kılıç’ın CHP’li vekillere yeni yıl hediyesi olarak ayakkabı yollamasını doğru bulmadıklarını söyleyedi: “Paketlerin Meclise kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandı ise paketler milletvekillerimizce iade edilecektir.”

Çift maaşlı bakan yardımcısından ‘Kiralar çok arttı’ diyen yurttaşa: Dua edeyim mülk sahibi olun

Türk Telekom yönetim kurulu üyesi ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Kiraları arttırmasalar yüzde 100 de yapmasalar iyi olacağız, bugün kiramız arttı moralimiz düşük” diyen yurttaşa “İnşallah mülk sahibi olun. Bak ben size öyle dua edeyim kiralar düşük olsun diye değil inşallah mülkünü alırsınız. O da olur Allah yardımcınız olsun” dedi.