Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’deki davasında gizlilik kararı

ABD’de tutuklu yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’ın davasında savcılık, mahkemeden elde ettikleri deliller için gizlilik kararı alınmasını talep etti. Mahkeme, savcılığın başvurusunu kabul etti.

Amerika’nın Sesi Gazetesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre savcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede, elde edilen delillerin, tanık ifadelerinin ve diğer bulguların sadece Korkmaz’ın belirlenen avukatlarıyla gizlilik kaydıyla paylaşılmasını talep edildi. Savcılık, avukatların hassas olan bu delilleri müvekkilleri Korkmaz’la belirlenen süreye kadar paylaşmamasını da talep etti. Savcılık, elindeki delillerin jürili duruşmanın başlamasından sekiz hafta önce Korkmaz’ın avukatlarına müvekkillerinle paylaşılmamak kaydıyla verilmesini ve duruşmaların başlamasından iki hafta öncesinde de Korkmaz’la paylaşılabilmesini istedi.

Mahkeme, başvuruyu kabul etti

Savcılığın delillerle ilgili talebini değerlendiren mahkeme, başvuruyu kabul etti.

Mahkeme kararına göre, Korkmaz davasında getirilen gizlilik kaydıyla savcılığın elde ettiği deliler, tanık ifadelerindeki herhangi bir kişinin kişisel tanımlayıcı bilgileri, kişinin doğum tarihi, sosyal güvenlik numarası, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi adresi gizli kalacak. Karara göre, savcılığın elindeki yer alan kişi ya da işletmelerin mali bilgileri, banka hesap numaraları, kredi kartı veya banka kartı numaraları, hesap şifreleri, hesap adları, iletişim bilgileri, hesap geçmişi, hesap bakiyeleri, hesap özetleri, vergi iade bilgileri ve vergi mükellefi kimlik numaraları gizli kalacak.

Duruşma 21 Eylül’de

Korkmaz, 21 Eylül’de dava dosyasının asli hakimi Jill Parrish’in karşısına çıkacak.

Korkmaz’a 225 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. 15 sayfalık iddianamede, Korkmaz’a 12 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Korkmaz’ın usulsüz havale ve para transferleri için işlediği 10 suça dair ayrı ayrı 20’şer yıl hapis cezası istendi. Korkmaz için ayrıca kara para aklamaktan da 20 yıl, mahkemeye yalan beyanda bulunmaktan da beş yıl hapis cezası talep edildi.

Suçlamaları reddetmişti

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Korkmaz 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. İki ülke de Korkmaz hakkında iade davası açmıştı.

Korkmaz, Avusturya’da tutuklandıktan sonra 15 Temmuz’da ABD’ye iade edilmişti. 19 Temmuz’da da ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Korkmaz, suçlamaları reddetmişti.