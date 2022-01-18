Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili ABD’den belge talep edilecek

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu üçü yabancı uyruklu 10 kişi ve bu kişilerle bağlantılı ‘malen sorumlu’ şirketler hakkında ‘mal varlığı değerini aklama’ suçundan açılan davada, dört sanık hakkındaki hukuki süreçle ilgili ABD’den belge talep edilmesine karar verildi.

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan işadamı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. İki ülkenin de Avusturya mahkemesinin 22 Eylül’e kadar tutuklu kalmasına karar verdiği işadamı hakkında açtığı iade davası kabul oldu. Korkmaz’ın hangi ülkeye iade edileceğine Avusturya karar verecek.

İstanbul 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugünkü duruşmaya basın mensupları gerekçe gösterilmeden içeri alınmadı. Duruşmada Avusturya’da tutuklu bulunan sanık Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Volkan Dülger hazır bulundu.

ANKA’nın aktardığına göre Korkmaz’ın avukatı Volkan Dülger, müvekkilinin ifadesinin tutuklu bulunduğu Avusturya adli makamlarından alınması ve kabul etmedikleri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun yerine bağımsız bilirkişi heyetinden yeni rapor istenmesini talep etti.

Mahkemenin, sanık Sezgin Baran Korkmaz’ın ifadesinin Avusturya’dan alınması ve yeni bilirkişi raporu oluşturulması taleplerini bu aşamada reddettiği öğrenildi.

Mahkeme, ABD’de bulunan Jabob Ortell Kingston, Sally Louise Kingston, Levon Termendzhyan ve Sezgin Baran Korkmaz’ın hukuki durumlarının, ülkedeki adli makamlara adli yardım yoluyla sorulması ve bilgi istenilmesine karar vererek, duruşmayı 5 Temmuz’a erteledi.