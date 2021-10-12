CHP’den SBK broşürü: Kimle ne yaptı?

CHP’nin ‘kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye ve ABD’de soruşturulan işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın yasadışı faaliyetleri ve bunları yürütürken hangi isimlerle ilişki kurduğuna dair bir broşür hazırladığı bildirildi.

Fotoğraflar: Arşiv/Cumhuriyet

Cumhuriyet’ten Barış Pehlivan’ın yazısına göre ‘SaBıKa Holding: Bir Karapara – Siyaset – Yargı Hikayesi‘ başlığını taşıyan sekiz sayfalık broşür dağıtılmak üzere örgütlere gönderildi.

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan işadamı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’, ‘yasa dışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. İki ülke de iadesini talep ederken, Korkmaz’ın Avusturya’daki tutukluluğu devam ediyor.

CHP’nin broşüründe ‘Kiminle Ne Yaptı’ başlığı altında Korkmaz hakkındaki iddialar şöyle sıralandı:

Türkiye ve Amerika’da paravan şirketler kurdu.

Kara para trafiğini yönetti.

ABD’den gelen para ile nitelikli dolandırıcılık yaptı.

Kara parayı siyasi nüfuz için kullandı.

Yargıyı bağladı, rüşvet çarkını sakladı.

Bunları yaparken Korkmaz’ın kimlerle ilişki kurduğu da broşürde yer aldı.

Bağlantının içeriğine göre isimler şöyle:

Kara para bağlantısı : (ABD) Kingston kardeşler, Levon Termendzhyan.

: (ABD) Kingston kardeşler, Levon Termendzhyan. Siyaset bağlantısı : Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski bakan Egemen Bağış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski bakan Mehmet Ağar, eski başbakan Binali Yıldırım, eski bakan Ahmet Arslan.

: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski bakan Egemen Bağış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski bakan Mehmet Ağar, eski başbakan Binali Yıldırım, eski bakan Ahmet Arslan. Bürokrasi bağlantısı : Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AKP yetkilisi Korkmaz Karaca, Soylu’nun eski koruma müdürü Ekrem Güler, Emniyet Müdürlüğü’nde daire başkanı Resul Holoğlu, Varlık Fonu yöneticisi Arda Ermut.

: Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AKP yetkilisi Korkmaz Karaca, Soylu’nun eski koruma müdürü Ekrem Güler, Emniyet Müdürlüğü’nde daire başkanı Resul Holoğlu, Varlık Fonu yöneticisi Arda Ermut. Yargı bağlantısı: İdare mahkemesi başkanı Esat Toklu, AYM üyesi İrfan Fidan, Yargıtay üyesi Tekman Savaş Nemli, Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz.

Broşürde Korkmaz’ın 6 Şubat 2018-19 Haziran 2021 tarihleri arasındaki yasa dışı faaliyetleri madde madde sıralandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze İlgezdi’nin koordinasyonunda hazırlanan broşürün vatandaşlara dağıtılacağı belirtildi.