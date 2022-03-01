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Sezgin Baran Korkmaz davası: Avusturya’da mahkeme, ABD’nin iade talebini kabul etti

Avusturya’daki Wels Bölge Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından ‘kara para aklama’dan aranan Sezgin Baran Korkmaz’a yönelik ABD’nin iade talebini ‘dolandırcılık’ suçlamasından kabul etti; ‘kara para aklama’da talebi yeterli bulmadı.

Fotoğraf: Facebook

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan işadamı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. İki ülke de işadamı hakkında iade davası açmıştı.


Korkmaz’ın davasının görüldüğü Wels Mahkemesi, Ağustos 2021’de Türkiye’nin iade talebini kabul etmişti.

Son kararı adalet bakanlığı verecek

AA’ya konuşan Wels Savcılığı basın biriminden Barbara Rumplmayr, şunları kaydetti: “Wels Bölge Mahkemesi, ABD’nin Viyana Büyükelçiliğinin ileri sürdüğü, elektronik veri akışı, görsel ya da işitsel araçları kullanmak suretiyle dolandırıcılık ve mahkeme sürecini yanıltmaya ilişkin suçlamalardan ötürü yaptığı iade başvurusu geçerli bulundu. Kara para aklamaya yönelik komplo kurma ve mahkeme sürecini manipüle etme suçlamalarına yönelik yapmış olduğu iade başvurusu ise geçersiz bulundu.”

Açıklamada ayrıca, Korkmaz’ın avukatlarının söz konusu karara itiraz edebileceği ve konuyu üst mahkemeye taşıyabilecekleri belirtildi.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ise şunları kaydetti: “Beklediğimiz gibi mahkeme ABD’nin iade talebine yönelik iade edilebileceği kararını verdi. Bu karara itiraz edildiği takdirde süreç uzayabilir. Ancak son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek.”

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